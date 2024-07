House of the Dragon Saison 2 : Résumé et explication de l’épisode 7

Le plan de Rhaenyra finit plus ou moins bien, le plan des semences de dragon prenant forme grâce à la victoire d’Addam de Carène.

La saison 2 de House of the Dragon est passée à la vitesse supérieure en présentant de nouvelles créatures, pour le plaisir des aficionados des gros lézards chauds bouillants de la série. Alors que les plans de Rhaenyra de se constituer une armée de dragonniers mouraient prématurément avec Steffon Sombrelyn dans l’épisode 6, Addam de Carène a offert une mise à jour bienvenue sur les conditions requises pour s’attacher un dragon.

Dès lors, la souveraine s’entête dans son objectif, tandis que la situation à Port-Réal devient délétère : les conseillers du prince régent Aemond lui font défaut, la reine douairière Alicent part en vadrouille après sa mise à pied, le roi Aegon souffre le martyre et le peuple accorde davantage sa confiance au camp des Noirs. Et pour ceux qui n’auraient pas tout compris de l’épisode 7 de la saison 2, on vous résume et explique tout.

Sommaire

Rhaenyra rencontre Addam de Carène

L’épisode 7 est la suite directe du 6, et commence en dévoilant la rencontre entre Rhaenyra et Addam de Carène, qui s’est attaché à Fumée-des-Mers et décide de jurer loyauté à la reine.

Le camp des Noirs obtient donc un nouveau dragonnier sans fournir d’effort ni nouveau sacrifice. Addam obtient une place à Peyredragon, soutenu par Corlys Velaryon face au conseil restreint qui s’oppose à la venue d’un roturier dans l’univers de la Maison du dragon.

Mais surtout, la rencontre avec un dragonnier qui n’est pas un noble ouvre de nouvelles perspectives à Rhaenyra. Conseillée par Mysaria, l’héritière du trône réalise que les enfants illégitimes peuvent aussi avoir du sang de dragon. Mieux : il est également possible que le sang ne soit en rien responsable de l’attachement aux dragons pour les Targaryen, qui ont jalousement gardé les œufs et créatures depuis le début de leur dynastie, et qui étaient certainement les seuls assez fous pour tenter le diable.

Alicent et les non-joies de la retraite

À Port-Réal, Alicent se retrouve désœuvrée depuis que son fils Aemond lui a demandé de quitter le conseil restreint.

On retrouve la reine douairière alors qu’elle se fait soigner d’une blessure récoltée lors de l’émeute de l’épisode 6. Une fois pansée, Alicent décide de quitter le Donjon Rouge pour aller profiter de sa liberté forcée au Bois-du-roi, forêt réservée aux souverains et leur cour. Elle ordonne à son garde de ne pas emmener d’autres chevaliers ni de dames de cour, souhaitant rester seule.

Larys Fort recherche les bonnes grâces du roi Aegon

Larys Fort s’intéresse de près à la guérison du roi Aegon, qu’il pousse sans ménagement dans les difficultés de la rééducation.

Le conseiller peut se montrer cruel, mais il fait remarquer que le roi n’aura pas de repos, faisant allusion non seulement à la guerre contre Rhaenyra mais aussi au règne tyrannique du prince régent Aemond. Comme il l’avait fait remarquer dans le précédent épisode, tant que le frère cadet sera sur le trône, l’aîné sera en danger.

C’est également certainement pour cette raison que Larys conseille à son collègue de ne pas prêter attention à la rumeur concernant Fumée-des-Mers : un homme habitué aux secrets et rumeurs aura conscience de l’importance de l’information, mais Larys préfère suggérer qu’elle n’est pas assez fiable pour arriver aux oreilles d’Aemond. Si la série laisse sous-entendre qu’il s’agit d’une erreur du maître des chuchoteurs, il y a également fort à parier que Larys agit insidieusement pour faire tomber Aemond au profit d’Aegon.

Daemon obtient une nouvelle armée grâce à Oscar Tully

À Harrenhal, Daemon reprend du poil de la bête : il convoque Oscar Tully et réclame le soutien des Riverains dans la guerre qui s’annonce.

Le jeune seigneur lui fait comprendre qu’il n’apprécie pas ses méthodes, tout en reconnaissant l’allégeance de son clan pour la reine Rhaenyra. Il accepte donc de parler aux différentes familles suzeraines des Tully, tout en profitant de la situation pour remettre Daemon à sa place.

Considéré comme un roi consort et non plus un souverain à part entière, Daemon n’a pas d’autre choix que d’exécuter la sentence de mort de Willem Nerbosc s’il veut regagner la confiance des Riverains. Oscar Tully parvient ainsi à respecter l’allégeance de sa famille pour Rhaenyra tout en s’affirmant face aux familles que sa maison doit gérer.

Finalement, Daemon aura droit à une nouvelle vision, celle de son frère Viserys, épuisé et en fin de vie. L’aîné rappellera le fardeau de la couronne, si lourd qu’il écrase quiconque la porte. Lorsqu’il lui demande s’il la convoite toujours, Daemon ne répond pas, signe que le roi consort commence à évoluer et reconsidérer sa position vis-à-vis de Rhaenyra.

Rhaenyra offre un festin à Vermithor et gagne deux dragonniers

Rhaenyra met en œuvre son plan des semences de dragon, qui lui permet de trouver des dragonniers pour Vermithor et Aile-d’Argent, malgré de nombreuses victimes.

Au Détroit, Corlys informe Alyn que son frère Addam est devenu un dragonnier. Il suggère à son nouveau second de tenter l’épreuve pour s’attacher lui aussi à un dragon, mais le marin refuse en rappelant son besoin de rester sur la mer.

Il n’en va pas de même pour d’autres enfants illégitimes : utilisant encore son réseau infiltré à Port-Réal, Rhaenyra informe la population qu’elle offre une chance aux bâtards de devenir des dragonniers pour son camp. De nombreux candidats répondent à l’appel et se rendent à Peyredragon, escortés par Alyn.

L’épreuve devient cependant vite chaotique. Après que Rhaenyra ait convoqué Vermithor, surnommé la Furie d’airain, les candidats se font brûler et dévorer. Seuls quelques survivants s’en sortent vainqueurs : Hugh Marteau séduit l’immense dragon en lui hurlant dessus, tandis qu’Ulf Blanc s’échappe et découvre que la fosse de Peyredragon abrite d’autres créatures. Il tombe en effet sur Aile-d’Argent, qui le reconnaît comme digne de lui grimper sur le dos.

Si le plan se termine plutôt bien, il frustre malgré tout Jaque. L’éclosion de l’œuf de son dragon Vermax servait jusqu’ici à prouver son ascendance Targaryen et lui épargner les rumeurs quant à sa légitimité. En effet, laisser des bâtards se lier à des lézards pourrait bien saper tous ses efforts et révéler au grand jour l’impureté de son sang, puisque le jeune homme est le fils d’Harwin Fort et non pas Laenor Velaryon.

Enfin, dans le Val, une autre personne va tenter l’épreuve du feu : Rhaena abandonne en effet l’escorte des jeunes princes emmenés vers le Fol Abandon pour suivre la trace du dragon sauvage, qui semble être Voleur-de-Moutons. L’attachement de la jeune femme à la créature sauvage présenterait un changement dans l’adaptation des livres de George R.R. Martin, puisque Rhaena se retrouve liée à Point-du-Jour dans Feu et Sang. Mais il ne s’agirait pas de la seule modification du scénario.

Aemond bat en retraite face à Rhaenyra

Alors que l’épisode s’achève, Aemond se lance à la poursuite d’Aile-d’Argent, pour finalement faire demi-tour en découvrant les nouvelles forces de Rhaenyra.

Alors que le conseil restreint discute de Tessarion et Daeron Targaryen, désormais capables de voler, une alerte retentit quant à la présence d’un dragon aux abords de Port-Réal. On découvre qu’Ulf Blanc a bien réussi à s’attacher à Aile-d’Argent et survole la ville, contrôlant plus ou moins la créature. Il réussit ainsi à provoquer Aemond, qui saute sur Vhagar pour poursuivre le duo.

Sauf que tout était prévu par Rhaenyra : en approchant de Peyredragon, Aemond réalise que continuer reviendrait à perdre une bataille contre son ennemie, désormais entourée de Vermithor, Aile-d’Argent, Fumée-des-Mers et Syrax. Si le prince régent s’en sort, la manœuvre aura en tout cas servi à l’intimider et lui faire comprendre que Vhagar ne suffira plus pour l’emporter dans la Danse des Dragons.

Il ne reste plus qu’un épisode pour la saison 2 de House of the Dragon : le final sortira le 5 août 2024 et sa durée battra tous les records de la série HBO.