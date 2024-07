House of the Dragon Saison 2 : l’épisode 8 a fuité, les réseaux sociaux inondés de spoilers

Les prochains jours risquent d’être difficiles pour les fans de House of the Dragon, alors que le final de la saison 2 a fuité sur les réseaux sociaux.

À chacun sa guerre ! Alors que les personnages de House of the Dragon préparent leurs troupes pour un conflit dévastateur, les réseaux sociaux se sont eux aussi changés en champ de mines. À quelques jours de sa sortie, l’épisode 8 de la saison 2 a en effet été lâché sur la toile, dévoilant des détails précis du final qui attend les spectateurs.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit pour la série. Déjà en 2022, la saison 1 avait eu droit à son propre leak pour le final, dévoilé en intégralité. HBO avait alors qualifié l’acte d'”illégal“, regrettant de voir l’expérience des spectateurs être gâchée par la fuite. Malheureusement, l’histoire se répète, mais avec des subtilités. Car cette fois, l’épisode ne semble pas avoir fuité dans son intégralité.

C’est sur TikTok que le compte désormais banni got_s20 a lâché des extraits vidéo de l’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon. Si tout n’a pas été dévoilé, on estime que les extraits couvrent malgré tout 30 minutes du final, soit presque la moitié. Et alors que les fans sont occupés à élaborer des théories sur l’arrivée ou non de Daeron Targaryen ou l’identité du dragon sauvage du Val, les spoilers ont commencé à inonder les réseaux sociaux, en particulier X/Twitter et TikTok.

hbo

Le compte responsable a été supprimé, mais des vidéos continuent de tourner, révélant des points clés de l’intrigue. Pour ceux qui ne voudraient pas voir leur expérience être ruinée, le moment est donc venu de cacher des termes spécifiques, et surtout les noms des personnages principaux de la série HBO : Rhaenyra, Alicent, Daemon, Aemond et bien d’autres encore.

Heureusement, certains spectateurs préfèrent prendre l’incident à la rigolade, comme cet internaute qui plaisante sur X/Twitter : “La sécurité de HBO est pire que celle de Port-Réal.” Mais pour la plupart des fans, la colère et l’incompréhension sont de mise : “C’est vraiment nul, mec. On est mardi. Comment on est censé éviter les spoilers jusqu’à dimanche soir ?“

Un sentiment que l’on retrouve très largement, comme chez cet internaute qui rappelle que le succès et l’avenir d’une série dépendent essentiellement du nombre de ses spectateurs officiels : “Quel est l’intérêt d’aller regarder ? Attendez juste qu’il sorte, ce n’est pas si long. Ne privez pas de leurs vues ceux qui ont travaillé dessus.“

Le final de la saison 2 de House of the Dragon sortira le 5 août en France. D’ici-là, vous pouvez aller jeter un coup d’œil aux films et séries qui sortent ce mois-ci pour passer le temps, histoire d’éviter les spoilers qui traînent sur Internet.