House of the Dragon : l’épisode 2 de la saison 2 va établir un nouveau record pour la série HBO

Si vous vous inquiétez de la durée apparemment raccourcie de la saison 2 de House of the Dragon, ne vous en faites pas : l’épisode 2 marquera un nouveau record pour la série HBO.

Contrairement à Game of Thrones, sa série préquelle a un début, un milieu et une fin bien définis, grâce au roman Feu et Sang de George R.R. Martin dont elle est adaptée. Sa trajectoire est donc prédéterminée, la saison 1 de House of the Dragon marquant ainsi le début de la fameuse Danse des Dragons d’une manière aussi sanglante que tragique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la deuxième saison a alarmé les fans dès le début après qu’il a été révélé qu’elle ne comprendrait que huit épisodes, une réduction par rapport aux dix épisodes de la saison précédente.

Et si le nombre de saisons de la série House of the Dragon reste encore incertain à l’heure actuelle (certains estimant qu’il pourrait y en avoir quatre), beaucoup se posent des questions par rapport à l’intrigue qui pourra être couverte dans la prochaine saison avec seulement huit épisodes.

“Durée des deux premiers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon :

Épisode 1 : 64 minutes

Épisode 2 : 72 minutes”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, cette diminution du nombre d’épisodes dans la prochaine saison pourrait bien être compensée par la durée de ces épisodes en question. C’est en tout ce que l’on peut voir circuler en ligne, des sources ayant alors révélé que l’épisode 2 de la saison 2 durerait 72 minutes, soit l’épisode le plus long de la série à ce jour.

Il fera donc suite au premier épisode de la saison 2 et ses 64 minutes, les fans espérant une narration plus longue pour le reste des épisodes. “Cela rend la saison de huit épisodes un peu moins douloureuse. J’espère vraiment que chaque épisode durera plus d’une heure maintenant”, a écrit un utilisateur sur Reddit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Donc ils les font littéralement super longs pour que le temps de visionnage total équivaille à deux épisodes supplémentaires, lol“, a commenté un autre. “Des épisodes plus longs sont meilleurs, surtout quand ils n’ont que huit épisodes”, a écrit un troisième.

Un fan a même affirmé que “l’épisode 8 sera l’un des plus longs, sinon le plus long épisode de la saison 2 et à ce moment-là, sa durée était estimée à 70-80 minutes.”

La saison 2 de House of the Dragon commence le 16 juin 2024. Mais en attendant, découvrez notre sélection des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité