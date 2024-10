Y aura-t-il une saison 3 d’Hellbound sur Netflix ?

Les exécutions ont repris dans une saison 2 d’Hellbound, mais faut-il s’attendre à une saison 3 du Ka-drama Netflix ?

Il fait partie des K-dramas les plus populaires sur Netflix : Hellbound reprend le webtoon éponyme, créé par l’auteur, réalisateur et showrunner Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan). Il faut dire que dès le pilote, la série coréenne avait frappé pour sa brutalité empreinte de mystères et de folie. Après le succès des premiers épisodes, il était presque évident de devoir s’attendre à une suite.

La saison 2 est disponible depuis le 25 octobre 2024 sur la plateforme de streaming, et autant dire que son épisode final laisse de nombreux points en suspens. Des personnages sont revenus, d’autres sont partis pour de bon, et le climax a encore une fois bouleversé l’ordre établi. Mais peut-on espérer une suite dans une saison 3 d’Hellbound ?

Une saison 3 d’Hellbound est-elle prévue ?

Tout indique qu’une saison 3 d’Hellbound est prévue, mais Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement officiel de la série coréenne.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de la saison 2 d’Hellbound.

En effet, le final de la saison 2 d’Hellbound montre des prophéties prédisant la condamnation à l’enfer de l’ensemble de la population coréenne : il est évident que de nouveaux épisodes permettraient d’expliquer la situation et d’en montrer les répercussions.

Des personnages importants n’ont pas non plus fini leur aventure, à l’instar de Min Hyejin et Bae Jaehyeon qui peuvent enfin vivre la vie qu’elles désirent. Une saison 3 serait aussi l’occasion de voir ce qu’il adviendra de Jung Jinsu : le fondateur de la Nouvelle Vérité pourra-t-il retrouver sa nature humaine malgré sa transformation en exécuteur ?

Avant d’obtenir le feu vert officiel de Netflix pour une saison 3, il faudra d’abord voir si la saison 2 d’Hellbound fonctionne ou non sur la plateforme. D’ici-là, vous pouvez toujours consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.