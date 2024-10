Explication de la fin de la saison 2 d’Hellbound : le monde est-il condamné ?

La saison 2 d’Hellbound est venue ajouter une nouvelle dose de mystère au K-drama de Netflix : on vous explique le final de la série coréenne.

Après une première saison aussi brutale que complexe, le K-drama d’horreur fait son retour sur Netflix. L’auteur du webtoon original et de son adaptation, Yeon Sang-ho, s’est encore une fois amusé à malmener ses personnages, plongeant les spectateurs dans une société toujours plus en proie au chaos et victime de dérives sectaires et politiques.

Et sans grande surprise avec ce genre d’histoire, les six nouveaux épisodes ont soulevé plus de questions qu’ils n’ont offert de réponses. Qu’est-il vraiment arrivé à Jung Jinsu ? Comment le bébé avait-il survécu à sa démonstration ? Park Jungja a-t-elle retrouvé ses enfants et faut-il s’attendre à une saison 3 d’Hellbound ? On vous dit tout sur le final de la saison 2, sur Netflix depuis le 25 octobre 2024.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de la saison 2 d’Hellbound.

Pourquoi Jung Jinsu a changé de tête entre les saisons 1 et 2 ?

L’acteur de Jung Jinsu pour la première saison d’Hellbound, Yoo Ah-in, a cédé sa place à Kim Sung-cheol pour la saison 2 en raison d’une condamnation pour consommation répétée de drogues.

Won-jin Jo/Netflix

Le personnage étant crucial pour la suite de l’histoire, de par son statut de fondateur de la secte de la Nouvelle Vérité, il était impossible de faire l’impasse sur sa présence. La série a ainsi dû lui trouver un remplaçant pour la saison 2, et le choix s’est porté sur Kim Sung-cheol, déjà connu pour d’autres rôles dans des K-dramas tels que Sweet Home ou Le Jeu de la Mort.

Pourquoi le bébé de la saison 1 est le seul à survivre à une démonstration dans Hellbound ?

En réalité, le bébé de la saison 1 d’Hellbound n’a jamais survécu à sa démonstration : comme tous les autres condamnés, il a été carbonisé. En revanche, il est ensuite revenu à la vie, devenant ainsi le premier ressuscité de la série.

Jung Jaegu/Netflix

La petite Jaehyeon étant revenue dans le monde des vivants seulement quelques secondes après sa mort, les personnes présentes sur place ont cru à un miracle. La Pointe de Flèche a dès lors tenté de réitérer l’exploit en lançant des volontaires sur les condamnés pour essayer de les protéger, mais sans succès. On sait désormais que l’objectif est irréalisable : personne ne survit à l’exécution des trois créatures, pas même les nouveaux-nés innocents.

Qu’est-il arrivé à Jung Jinsu dans le final de la saison 2 ?

Jung Jinsu se transforme en exécuteur à la fin de la saison 2 d’Hellbound.

Netflix

Depuis sa résurrection, Jinsu est poursuivi par un exécuteur. Mais le diable est dans les détails : l’ancien gourou de la Nouvelle Vérité ne voit en fait le monstre que dans des miroirs, et il est le seul à entendre les cris qui l’accompagnent. En réalité, l’exécuteur est donc déjà une partie de lui, et finit par fusionner pour de bon avec lui dans le final de la saison 2.

Park Jungja a-t-elle retrouvé ses enfants ?

Park Jungja finit par retrouver son fils Eunyul : ce dernier vient la chercher en voiture pour l’emmener à l’abri à la fin de la saison 2 d’Hellbound.

Won-jin Jo/Netflix

Lorsque Min Hyejin escorte la Ressuscitée dans une casse automobile, c’est pour l’emmener auprès d’une personne qu’elle estime digne de confiance. L’homme qui apparaît alors pour assurer la protection de la femme s’avère être son fils aîné qui a bien grandi depuis les premiers événements de la série, survenus huit ans plus tôt, alors qu’il n’avait que 13 ans. Il le lui révèle dans la voiture, et lui précise qu’il l’emmène voir Hayul, sa fille.

Le monde est-il vraiment condamné ?

Park Jungja annonce que le monde touche à sa fin, mais sa prédiction peut avoir une signification plus énigmatique que prévu.

Won-jin Jo/Netflix

En effet, la Ressuscitée explique à Min Hyejin que “bientôt le monde touchera à sa fin” pour la convaincre de vivre la vie qu’elle souhaite avec la jeune Jaehyeon. Mais la précision est ensuite faite qu'”un nouveau monde commencera bientôt” : et si la fin d’un monde signifiait le début d’un autre ? La prédiction de la Ressuscitée serait alors une simple annonce pour un changement à venir, impliquant certainement les nombreuses prophéties qui surviennent dans le final.

Y aura-t-il une saison 3 de Hellbound ?

Netflix n’a pas encore confirmé de saison 3 d’Hellbound, mais le final de la saison 2 prépare clairement le terrain pour une suite.

Won-jin Jo/Netflix

Les prophéties simultanées plongent en effet le monde dans le chaos et promettent des réactions toujours plus imprévisibles de la part de la population qui risque de craquer. Il faut aussi que la prédiction de Park Jungja concernant Min Hyejin se réalise : elle lui a en effet expliqué qu’elle mourrait entourée de jouets et près d’une sorte d’éléphant. Si l’ancienne avocate semble avoir survécu près des voitures, il y a encore de grandes chances qu’une telle prophétie se réalise malgré tout, puisqu’elle va désormais vivre en compagnie d’une enfant de quatre ans, susceptible de s’amuser avec des jouets.

Il faudra également découvrir si Jung Jinsu a encore une chance de revenir à lui ou s’il est condamné à rester un exécuteur. Enfin, le gouvernement de Corée a manœuvré pour retrouver un semblant de contrôle, mais n’a pas encore vraiment atteint tous ses objectifs.

En attendant d’en découvrir davantage sur une éventuelle saison 3 d’Hellbound, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

