Pourquoi Jung Jinsu a changé d’acteur dans la saison 2 d’Hellbound ?

Les démonstrations ont repris sur Netflix alors que la saison 2 d’Hellbound est sortie. Mais pourquoi l’un des personnages principaux n’a plus la même tête ?

La première saison d’Hellbound avait frappé pour sa cruauté brutale dès le pilote, alors que trois créatures s’acharnaient sur un inconnu dans un café, pour finalement l’incinérer en pleine rue. Un spectacle violent et incompréhensible, mais qui ouvrait la voie à des interprétations religieuses : c’est dans ce contexte que le personnage de Jung Jinsu a fait son trou, devenant un véritable gourou au sein d’une population terrifiée et enchantée de se tourner vers le culte de la Nouvelle Vérité.

Le K-drama Hellbound joue ainsi avec les égarements de la société et plonge différents héros dans un chaos qui n’a pas de véritable explication. L’auteur du webtoon original et de la série, Yeon Sang-ho, est un adepte de ce genre de récit choral, mais a mis l’accent en particulier sur Jinsu qui cristallise la manipulation des masses et les dérives sectaires. Pourtant, aussi important que soit le protagoniste, il apparaît complètement différent dès le premier épisode de la saison 2 dont l’introduction lui est consacrée : on vous explique pourquoi.

Pourquoi Jung Jinsu n’a plus la même tête dans la saison 2 d’Hellbound ?

L’acteur Yoo Ah-in est remplacé par Kim Sung-cheol pour interpréter Jung Jinsu dans la saison 2 d’Hellbound, en raison d’une condamnation pour consommation répétée de drogues.

C’est en effet durant l’émission News9 de la chaîne de télévision TV Chosun (via Soompi) que des rapports ont fait état d’une consommation de différentes drogues de la part de Yoo Ah-in : en plus d’être testé positif à différentes substances, l’acteur se serait fait injecter de manière répétée du propofol, interdit en Corée, et a été condamné à un an de prison.

Ses démêlés avec la justice ont eu un impact non seulement sur sa présence dans la suite de la série Hellbound, mais également dans d’autres projets pour lesquels il campait des rôles importants, comme Goodbye Earth ou le film The Match sur Netflix.

De son côté, son remplaçant Kim Sung-cheol est lui aussi bien connu des aficionados de K-drama : il apparaît également au casting de Sweet Home ou encore de Death’s Game.

Les saisons 1 et 2 d’Hellbound sont disponibles sur Netflix depuis le 25 octobre 2024. Et pour plus de contenus, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.