Avant la saison 2 de Hellbound, que s’est-il passé dans le final de la saison 1 ?

Le K-drama d’horreur revient sur Netflix et poursuit sa plongée dans les mystères infernaux des prophéties arbitraires et démonstrations violentes : mais que s’est-il passé dans le final de la saison 1 ? On vous fait un petit rappel avant la saison 2.

Hellbound est du genre à mettre les pieds dans le plat sans attendre : dès le premier épisode de la série coréenne sur Netflix, les spectateurs ont découvert les créatures infernales chargées d’exécuter la sentence d’un homme “condamné à l’enfer“. Le K-drama a rapidement trouvé son public, sous la houlette de son créateur Yeon Sang-ho – également auteur du webtoon original, mais aussi de longs-métrages parmi lesquels on peut compter Dernier train pour Busan.

La série a présenté un grand nombre de personnages à son public, chacun en proie à sa manière aux problèmes de sociétés qui ne font que s’accroître alors que la secte de la Nouvelle Vérité gagne toujours plus en importance en parallèle des morts brutales par les trois cerbères. Jusqu’à un final perturbant, qui teasait déjà en 2021 de nouveaux épisodes, la saison 2 étant attendue pour le 25 octobre 2024. Mais avant de découvrir la suite, un petit rappel du final de la saison 1 ne serait pas de trop : on vous récapitule la fin de Hellbound.

Récapitulatif de la fin de la saison 1 de Hellbound, avant la saison 2 sur Netflix

Le final de la saison 1 de Hellbound se terminait sur la survie d’un bébé condamné à l’enfer, et sur le retour d’entre les morts de Park Jungja.

Netflix

Condamnée à aller en enfer, la mère de deux enfants avait accepté que la Nouvelle Vérité filme sa démonstration en échange d’une somme importante d’argent, qui reviendrait à son fils Eunyul et sa fille Hayul. La femme a été massacrée sous le regard de nombreuses personnes, et sa démonstration aura servi à prouver les dires de la Nouvelle Vérité, dont l’influence était encore balbutiante.

La secte a alors gagné en importance, et s’est appuyée sur la paranoïa de la population coréenne pour conserver sa position de pouvoir. Les familles des condamnés n’étant désormais plus épargnées par les diacres sévères, les personnes ciblées par les prophéties font de leur mieux pour se cacher lors de leur démonstration : c’est là que Sodo, un ancien cabinet d’avocats désormais géré par Min Hyejin, une survivante des radicaux du groupe de la Pointe de la Flèche, leur vient généralement en aide.

Le groupe aidera notamment un jeune couple dont le nouveau-né a été condamné à aller en enfer. Mais après des déboires avec la Nouvelle Vérité, les héros devront malgré tout faire face aux trois créatures venues tuer le bébé. Contre toute attente, les parents résisteront pour protéger l’enfant, et se sacrifieront pour le sauver.

Bae Youngjae et Song Sohyun meurent, mais leur bébé survit : Min Hyejin l’emporte alors pour le mettre à l’abri, tandis que les témoins partagent la vidéo du miracle, qui remet en question les préceptes de la Nouvelle Vérité.

Enfin, dans la dernière scène, la dépouille de Park Jungja, conservée et exposée dans un site “sacré” de la secte, revient à la vie.

À quelles questions la saison 2 de Hellbound doit répondre ?

La saison 1 de Hellbound a laissé de nombreuses questions en suspens, auxquelles la série devra répondre dans les nouveaux épisodes de la saison 2.

Tous les condamnés vont-ils revenir à la vie ?

Netflix

Le final de la saison 1 de Hellbound ne montre que le retour à la vie de Park Jungja, mais d’autres condamnés pourraient revenir.

On pense notamment à Jung Jinsu, fondateur de la Nouvelle Vérité, qui a caché durant vingt ans qu’il avait en réalité été condamné à l’enfer. Après avoir tout révélé à l’inspecteur Jin Kyunghun, le gourou s’est fait massacrer par les trois monstres, pour finalement être incinéré. Son exécution a été passée sous silence, les coréens pensant que l’homme est simplement parti en voyage.

Pourquoi les gens sont-ils condamnés à l’enfer ?

Netflix

La question remet en cause les préceptes de la Nouvelle Vérité : un nouveau-né ne pouvant pas pécher, pourquoi les gens recevant des prophéties sont-ils condamnés à une éternité de tourments ?

Jung Jinsu a fondé la Nouvelle Vérité dans le but de rencontrer tous ceux ayant été jugés, cherchant à trouver une raison à sa propre prophétie reçue alors qu’il était encore enfant et innocent. Malheureusement, même le gourou de la secte n’a jamais trouvé de réponse. La saison 2 de Hellbound pourrait alors offrir de nouvelles pistes et lever le voile sur le mystère.

La Nouvelle Vérité va-t-elle continuer d’exister après le miracle du bébé ?

Netflix

La secte s’est démenée pour cacher l’existence du bébé, et a refusé de reconnaître le péché originel : la condamnation du bébé étant devenue publique, il y a de grandes chances pour que l’organisation s’écroule.

Dans le final de la saison 1, un diacre était arrêté par un policier, signe que les autorités retrouvaient un semblant de pouvoir dans la société coréenne. Mais rien ne permet de déterminer le sort réservé au nouveau gourou de la secte, le président Kim Jeongchil.

Les condamnations vont-elles continuer après le bébé ?

Netflix

Le final de la saison 1 de Hellbound n’a pas tranché définitivement quant à la poursuite des démonstrations : vont-elles continuer après les miracles du dernier épisode ?

Il y a de grandes chances pour que les condamnations continuent malgré le miracle du bébé et le retour de Park Jungja : juste après l’exécution ratée du bébé, Lee Dongwook, ancien streamer de la Pointe de la Flèche, a été assassiné par les trois cerbères.

Qu’est-il arrivé au bébé et à Min Hyejin ?

Netflix

Dans le final de la saison 1 de Hellbound, Min Hyejin emmène le bébé avec elle, mais le K-drama ne révèle pas ce qui leur arrive.

Il faudra ainsi attendre la saison 2 pour espérer retrouver l’enfant de Sohyun et Youngjae, ainsi que l’ancienne avocate.

La saison 2 de Hellbound sera disponible le 25 octobre 2024 sur Netflix. En attendant les prochains épisodes, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.