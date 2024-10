Y aura-t-il une saison 4 de Heartstopper ? Tout sur la suite de la série Netflix

La saison 3 est sortie et a relancé l’engouement des spectateurs pour les histoires d’amour des personnages de Heartstopper : y aura-t-il une saison 4 sur Netflix ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

En octobre, la saison 3 de Heartstopper a réussi l’exploit de dépasser toutes les attentes, même les plus élevées. Il faut dire que Netflix a fait mariner les fans, et certains n’ont pas hésité à binge-watcher les huit épisodes : il faut maintenant attendre une éventuelle suite pour le public qui s’est pris de passion pour Nick et Charlie.

Mais peut-on réellement s’attendre à une suite du récit entre les deux jeunes gens et leurs amis ? La bande va-t-elle renquiller pour un quatrième chapitre ? De nombreuses questions sont laissées en suspens par le final de la saison 3, suggérant alors un retour des tourtereaux dans le catalogue Netflix : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Heartstopper.

Y aura-t-il une saison 4 de Heartstopper ?

La saison 4 de Heartstopper n’a pas encore eu le feu vert de Netflix, mais les choses pourraient bien changer pour la suite de la série.

À ce stade, ni la plateforme de streaming ni la créatrice Alice Oseman n’ont officiellement confirmé de suite après la saison 3 de Heartstopper. Mais l’histoire n’est pas terminée, ce qui suggère une annonce à venir.

Il faut aussi prendre en compte le fait que la série est une adaptation : elle s’appuie sur les livres écrits par Alice Oseman en personne, et la saga littéraire compte 6 tomes en tout, le sixième devant être publié prochainement – bien qu’aucune date n’ait encore été annoncée. La saison 3 s’arrête à mi-chemin du tome 5, ce qui laisse donc la place pour une dernière saison de la série.

Selon Alice Oseman, la saison 4 pourrait en effet être le final de la série Netflix, comme elle l’a expliqué auprès de Radio Times en 2022 : “Il faudrait probablement quatre saisons pour couvrir toute l’histoire. Je n’ai pas encore fait de plan détaillé ou quoi que ce soit, mais il est assez facile de diviser les livres en saisons, donc je pense que quatre suffiraient.“

L’acteur Joe Locke a également suggéré un retour, en postant une story Instagram à l’occasion de la fin de tournage de la saison 3, avec pour légende “À bientôt Charlie Warlie X“.

Quand sortira la saison 4 de Heartstopper ?

La saison 4 de Heartstopper ne sortira pas avant fin 2025, à condition qu’elle soit validée par Netflix.

Netflix

Le sixième tome des romans n’étant toujours pas publié, il faut aussi s’attendre à un délai supplémentaire dans la production de la suite de la série. Enfin, il faut aussi tenir compte de la formule adoptée par la série, qui fait sortir ses épisodes en fonction de la saison diégétique : la saison 1 est sortie au printemps, la 2 en été, la 3 en automne. La saison 4 devrait ainsi sortir en hiver, quelle que soit l’année de diffusion.

Mais encore une fois, il faudra d’abord attendre que Netflix ou la créatrice des livres et de la série fassent l’annonce d’une mise en chantier de la saison 4.

Casting de la saison 4 de Heartstopper : qui pourrait revenir ?

Suite au final de la saison 3, on peut s’attendre à ce que tout le casting principal revienne pour une saison 4 de Heartstopper (en croisant les doigts pour le retour d’Olivia Colman).

Samuel Dore/Netflix

Les personnages principaux incluent :

Kit Connor dans le rôle de Nick

Joe Locke dans le rôle de Charlie

William Gao dans le rôle de Tao

Yasmin Finney dans le rôle d’Elle

Corinna Brown dans le rôle de Tara

Kizzy Edgell dans le rôle de Darcy

Tobie Donovan dans le rôle d’Isaac

Jenny Walser dans le rôle de Tori

Rhea Norwood dans le rôle d’Imogen

Leila Khan dans le rôle de Sahar

L’avenir des personnages secondaires, dont M. Ajayi (Fisayo Akinade), M. Farouk (Nima Taleghani) et James (Bradley Riches), reste quant à lui incertain. Les intrigues semblent en effet s’éloigner de Truham, ce qui pourrait signifier que les spectateurs les ont vus pour la dernière fois dans la saison 3.

Il va de soi que le grand retour que tout le monde attend est celui d’Olivia Colman, qui joue la mère de Nick. Présente dans les deux premières saisons, elle n’a pas pu revenir pour la saison 3 en raison de conflits d’emploi du temps – mais la saison 4 pourrait être l’occasion du retour tant espéré.

Dans la saison 3, la figure maternelle est remplacée par l’actrice Hayley Atwell, qui interprète Diane, la tante de Nick. Dans un monde idéal, nous pourrions donc les voir ensemble à l’écran (ça ne coûte rien de rêver).

Intrigue de la saison 4 de Heartstopper

La saison 4 devrait probablement reprendre avec les événements du tome 5 des romans d’Alice Oseman, tout en s’orientant vers le tome 6. Ce dernier n’étant pas encore sorti, il est difficile de deviner de quelle manière Heartstopper se conclura.

Attention : la suite de cet article contient des éléments des livres susceptibles de spoiler une éventuelle suite de Heartstopper.

Bien que certains des grands moments du tome 5 aient déjà été abordés – les réflexions du groupe quant à l’université à choisir et les premières expériences sexuelles – il reste encore quelques points à explorer.

Tori fait son coming out en tant qu’asexuelle après avoir eu des difficultés à s’adapter à sa nouvelle relation avec son petit ami Michael. Nick et Charlie poursuivent également leur cheminement sensuel, et Nick se montre indécis sur l’université qu’il souhaite fréquenter, notamment celle de Leeds.

En revanche, la suite est plutôt floue : il faudra attendre la sortie du tome 6 de Heartstopper pour espérer y voir plus clair.

Les saisons 1 à 3 de Heartstopper sont disponibles sur Netflix dès maintenant. Et si les histoires d’amour ne vous suffisent pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.