Heartstopper Saison 3 : date et heure de sortie des épisodes, casting, trailer…

Après une attente qui a paru interminable, la saison 3 de Heartstopper s’apprête à débarquer sur Netflix : date et heure de sortie, on vous dit tout sur la diffusion des épisodes.

La saison 3 de Heartstopper avait été annoncée très peu de temps après la saison 2 par Netflix. Forcément, une telle nouvelle ne pouvait que générer des attentes de la part des spectateurs tombés amoureux de Charlie et Nick, d’autant plus que les deux tourtereaux n’avaient pas terminé leur histoire, laissant le public sur sa faim.

Car la dernière fois que les deux protagonistes sont apparus sur Netflix, c’était pour tergiverser quant à leurs sentiments : Charlie était sur le point de dire à Nick ce qu’il éprouvait à son égard, pour finalement se raviser en perdant son courage à la dernière minute. Mais que les abonnés se rassurent, tout va bien se passer : la saison 3 offrira de nouvelles opportunités aux jeunes hommes. Et histoire de ne rien rater de cette love story hors du commun, on vous donne tous les détails sur la saison 3 de Heartstopper.

Tous les épisodes de la saison 3 de Heartstopper seront disponibles le 3 octobre 2024 sur Netflix, à partir de 9h du matin en France.

Le choix d’une sortie en octobre est cohérente avec l’histoire qui sera racontée aux spectateurs : le récit de la saison 3 s’inscrit en effet en automne, Netflix a donc décidé de faire coïncider la saison de la série avec celle de sa diffusion sur la plateforme de streaming.

Le schéma est identique à celui des précédents volets de Heartstopper : la saison 1 se déroulait au printemps, et la saison 2 dévoilait une histoire plus estivale. Et si le site de streaming décide de lancer une saison 4, il y a de fortes chances qu’elle se passe en hiver, et sorte donc à une période similaire sur le catalogue Netflix.

En tout, la saison 3 de Heartstopper comptera huit épisodes, reprenant le format des deux précédents chapitres de la série.

Casting de Heartstopper : qui apparaîtra dans la saison 3 ?

Le casting principal sera de retour dans la saison 3 de Heartstopper, mené par Joe Locke et Kit Connor.

Mais de nouveaux visages apparaîtront également dans les épisodes, à l’image de Hayley Atwell et Jonathan Bailey qui rejoignent l’équipe, tandis qu’Olivia Colman ne reviendra pas.

Pour vous rafraîchir la mémoire, voici le casting principal de Heartstopper :

Kit Connor dans le rôle de Nick

Joe Locke dans le rôle de Charlie

William Gao dans le rôle de Tao

Yasmin Finney dans le rôle d’Elle

Corinna Brown dans le rôle de Tara

Kizzy Edgell dans le rôle de Darcy

Tobie Donovan dans le rôle d’Isaac

Jenny Walser dans le rôle de Tori

Rhea Norwood dans le rôle d’Imogen

Leila Khan dans le rôle de Sahar

Les spectateurs retrouveront également M. Ajayi (Fisayo Akinade), M. Farouk (Nima Taleghani) et James (Bradley Riches) dans des rôles plus secondaires.

La nouvelle la plus décevante reste évidemment l’absence d’Olivia Colman, qui ne reprendra pas son rôle de la mère de Nick – mais une remplaçante est bien prévue. Hayley Atwell rejoint de son côté le casting pour incarner la tante de Nick, Diane, qui l’emmène en vacances à Minorque et lui donne des conseils avisés concernant Charlie.

Les deux premières saisons de Heartstopper sont déjà disponibles sur Netflix. Et pour plus de contenus, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.