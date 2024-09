Le personnage le plus détestable de Harry Potter va revenir, mais il y a un hic

Elle n’a rien à faire ici… ou peut-être que si ? Les fans de Harry Potter sont en effervescence face au retour de Dolores Ombrage, même si ce n’est pas forcément tel qu’on pourrait l’espérer.

La série de films Harry Potter fait sans aucun doute partie des sagas cinématographiques les plus cultes de nos jours, de nombreux fans ayant été séduits par Poudlard et le monde des sorciers imaginé par la désormais célèbre romancière J.K. Rowling.

Aux côtés des spin-offs comme L’Enfant maudit et Les Animaux fantastiques – ainsi que l’arrivée du jeu vidéo Hogwarts Legacy – une nouvelle série télévisée Harry Potter est également en cours de préparation chez HBO.

C’est donc sans surprise que les fans ont exulté lorsque Dolores Ombrage, la méchante découverte dans L’Ordre du Phénix, a été aperçue sur un plateau de tournage. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle… le retour de la sorcière gaga de chatons ne concerne que le monde des sorciers à Universal Studios Orlando.

La page Facebook des fans de Harry Potter a publié : « Confirmé : Imelda Staunton reprend son rôle d’Ombrage dans #HarryPotter pour le parc à thème Orlando Resort. »

Facebook/@HarryPotterFans

Staunton serait donc de retour sur le plateau dans son rôle de bureaucrate du ministère de la Magie, introduite pour la première fois dans le cinquième film de la saga Harry Potter. Ombrage prend la place de Dumbledore en tant que directrice de Poudlard, au grand désarroi de tous, et il ne faut pas longtemps avant qu’elle ne soit victime des farces facétieuses des jumeaux Weasley, qui ont pris un malin plaisir à l’effrayer à l’aide de feux d’artifice (les Potterheads sauront).

De nouvelles scènes ont été tournées pour l’attraction Battle at the Ministry, qui emmène les Moldus à travers le ministère de la Magie britannique pour le procès d’Ombrage. Évidemment, cela ne se passe pas tout à fait comme prévu, avec Ombrage qui va essayer de s’échapper et de semer le chaos parmi ceux qui en sont responsables.

« Je suis tellement content qu’elle soit revenue pour reprendre ce rôle. Je déteste le personnage mais j’adore l’actrice. Même dans The Crown », a répondu un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Le film L’Ordre du Phénix a été tourné il y a 17 ans et elle a exactement la même allure qu’à l’époque, c’est merveilleux. »

L’assistante réalisatrice Anisha Vyas Burgos a déclaré que Staunton était « absolument brillante », mais à part quelques clichés sur fond vert, on ne sait pas encore à quoi ressembleront ses nouvelles scènes.

Staunton avait auparavant partagé (via HELLO!) qu’elle « ne pensait pas » qu’elle reprendrait un jour ce rôle, mais la perspective de plus de sorcellerie et de magie l’a manifestement convaincue.

La nouvelle attraction d’Universal ne devrait pas ouvrir avant 2025… donc si vous voulez voir ce qu’elle a préparé, vous pourriez vouloir réserver des billets.

Pour plus de magie, découvrez cette déclaration de Daniel Radcliffe qui s’exprimait sur son potentiel retour dans la série Harry Potter, ou encore quelle est cette actrice de la saga qui veut un rôle de professeur dans la série HBO. Voici également tout ce qu’il faut savoir sur le jeu Harry Potter: Quidditch Champions.