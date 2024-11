Grotesquerie : Le calendrier de sortie des épisodes de la série horrifique

Disney+ présente une nouvelle série d’horreur par le créateur de Ratched : pour ne rien rater de Grotesquerie, on vous présente le calendrier de sortie des épisodes.

Halloween est passé, mais l’horreur n’a pas fini de faire frissonner les spectateurs. Disney+ a décidé de tenter lui aussi le coup, et c’est avec la série FX Grotesquerie que la plateforme de streaming cherche à effrayer son public. Et aux commandes, on retrouve trois créateurs et scénaristes déjà bien connus : Ryan Murphy (Ratched), Jon Robin Baitz (Docteur Odyssey) et Joe Baken (Docteur Odyssey).

Le casting choisi pour incarner les personnages a lui aussi de quoi promettre des étincelles : Niecy Nash-Betts (Dahmer) incarne Lois Tryon, inspecteur se sentant prise pour cible de nombreux crimes odieux. Elle donne la réplique à Micaela Diamond, connue pour sa performance récompensée dans la comédie musicale Parade, et qui incarne ici Sœur Megan. Et pour ne rien rater de la suite de Grotesquerie, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortira l’épisode 3 de Grotesquerie ?

L’épisode 3 de Grotesquerie sortira le 20 novembre 2024 sur Disney+.

En tout, la série comptera dix épisodes : à moins d’un changement de planning de la plateforme de streaming, on peut ainsi attendre le final pour le 8 janvier 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Grotesquerie sur Disney+ :

Épisode 1 : 13 novembre 2024

Épisode 2 : 13 novembre 2024

Épisode 3 : 20 novembre 2024

Épisode 4 : 27 novembre 2024

Épisode 5 : 4 décembre 2024

Épisode 6 : 11 décembre 2024

Épisode 7 : 18 décembre 2024

Épisode 8 : 25 décembre 2024

Épisode 9 : 1er janvier 2025

Épisode 10 : 8 janvier 2025

De son côté, Disney+ présente la série Grotesquerie avec ce résumé : “Plusieurs crimes odieux troublent une petite communauté. L’inspecteur Lois Tryon a l’étrange sensation que ces crimes la ciblent personnellement, comme si quelqu’un – ou quelque chose – se moquait d’elle. Chez elle, Lois doit gérer une relation tendue avec sa fille, un mari hospitalisé depuis des semaines et ses propres démons intérieurs. N’ayant aucune piste et ne sachant pas vers qui se tourner, elle accepte l’aide de Sœur Megan, une religieuse et journaliste du Catholic Guardian. Alors qu’elles rassemblent des indices, elles se retrouvent prises au piège dans une toile sinistre qui semble soulever plus de questions que de réponses.“

