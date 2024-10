Série God of War : scénario, rumeurs de casting…

God of War va officiellement être adapté en série télévisée sous la tutelle d’Amazon. Voici tout ce que nous savons sur la fenêtre de sortie, le casting et l’intrigue.

God of War a fait du chemin depuis ses débuts en 2005 sur PlayStation 2. La franchise n’a cessé de croître en popularité et a franchi un nouveau cap en 2018 avec son reboot, puis avec une suite intitulée God of War: Ragnarok en 2022.

L’article continue après la publicité

Le God of War de 2018 a raflé de Game Award de cette même année, tandis que Ragnarök a perdu de peu face à Elden Ring en 2022. Et avec le succès des jeux vient une adaptation télévisée, Amazon étant confirmée comme la plateforme de streaming qui amènera Kratos sur le petit écran.

L’article continue après la publicité

Bien que la série soit encore dans les premières étapes de son développement, nous avons rassemblé toutes les informations que nous avons pu trouver sur l’adaptation Amazon de God of War.

L’article continue après la publicité

Casting et équipe de production

Pour l’instant, la série n’a pas encore de casting pour les personnages de la série télévisée God of War. Cependant, cela n’a pas empêché les fans en ligne de proposer leurs acteurs préférés. Christopher Judge – l’homme derrière la voix et la motion capture de Kratos – a exprimé son intérêt pour le rôle.

De l’autre côté de la caméra, l’équipe de scénaristes de l’émission a changé. À l’origine, Mark Fergus et Hawk Ostby (Children of Men) avaient été engagés comme pour tracer le parcours de Kratos. Deux ans après l’annonce du projet, les deux hommes ont quitté le navire, Amazon ayant choisi de prendre une direction créative différente, comme l’a rapporté Deadline.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rafe Judkins (The Wheel of Time) occupait le poste de showrunner, mais il a également quitté le projet.

D’après les dernières informations connues, Ronald D. Moore, surtout connu pour son travail dans la franchise Star Trek, a officiellement rejoint la série télévisée God of War et sera le showrunner, scénariste et producteur exécutif de l’œuvre.

Intrigue et contexte

Alors que la série originale God of War plongeait les joueurs au cœur de la mythologie grecque, les jeux récents ont préféré le grand nord et la mythologie nordique, où Kratos affronte des dieux comme Thor et Odin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’après les premiers rapports, la série télévisée suivra l’intrigue des nouveaux jeux. Deadline a partagé le synopsis suivant :

« La série suit Kratos, le Dieu de la Guerre, qui, après s’être exilé de son passé sanglant dans la Grèce antique, raccroche ses armes pour toujours dans le royaume nordique de Midgard. Lorsque sa femme bien-aimée meurt, Kratos se lance dans un dangereux voyage avec son fils méconnu pour répandre ses cendres depuis le plus haut des sommets – la dernière volonté de sa femme. Kratos se rend rapidement compte que ce voyage est en réalité une quête épique déguisée, qui mettra à l’épreuve son lien père-fils, et obligera Kratos à affronter de nouveaux dieux et monstres pour le destin du monde. »

L’article continue après la publicité

Fenêtre de sortie de God of War : Quand la série sortira-t-elle ?

Étant donné que la production de la série vient tout juste de redémarrer, il est probable que nous ne verrons rien avant encore quelques années.

L’article continue après la publicité

Le temps que les scripts soient écrits et que le tournage commence, on pourrait envisager une sortie à la fin des années 2020. Assurez-vous de revenir consulter cette section, car nous la mettrons à jour dès que de nouvelles informations auront été divulguées.