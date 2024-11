Y aura-t-il un Gladiator 3 après le deuxième film par Ridley Scott ?

Les gladiateurs de Ridley Scott ont fait leur retour sur grand écran, mais faut-il s’attendre à une suite pour la franchise ?

Il aura fallu 24 ans pour que le public découvre la suite d’un film désormais classique : Gladiator II vient de débarquer sur grand écran le 13 novembre 2024 et reprend tout ce qui faisait le sel du premier, entre combats d’arène spectaculaires et histoires de famille tragiques au cœur d’une Rome toujours plus corrompue. L’ombre de Maximus n’est jamais loin, malgré les années passées et les nouveaux personnages.

C’est cette fois à Lucius de relever les défis et percer les mystères de son passé, autant pour survivre que pour l’avenir de l’Empire. Mais alors que le générique de fin de ce deuxième volet défile, on est en droit de se demander s’il y aura un Gladiator 3. Pour le réalisateur Ridley Scott, la réponse est claire, mais faut-il tout miser dessus ? On vous dit tout ce qu’on sait sur l’avenir de la franchise Gladiator.

Un film Gladiator 3 est-il prévu ?

Ridley Scott affirme avoir déjà commencé à écrire le scénario d’un Gladiator 3, mais la production du film n’a pas encore été officiellement validée.

Dans une interview de Total Film publiée le 8 octobre 2024, le réalisateur avait en effet déclaré avoir “déjà écrit huit pages“. Mais le fait d’avoir déjà des idées pour une suite ne signifie pas qu’elle a eu le feu vert du côté des producteurs.

D’autant plus lorsqu’il est question de Ridley Scott, qui n’est pas étranger aux annonces de longues franchises avant même d’avoir pu découvrir les résultats au box-office – les fans d’Alien attendent par exemple toujours les nombreux préquels promis, censés raccrocher les wagons entre Prometheus et le Huitième passager.

Pour déterminer s’il y aura bien un Gladiator 3, il faudra sans doute attendre que Gladiator 2 passe l’épreuve du feu au box-office, et prouve qu’une suite est envisageable, y compris financièrement.

Gladiator II est au cinéma depuis le 13 novembre 2024. Et si vous êtes plutôt team salon que salles obscures, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.