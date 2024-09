Gladiator 2 : date de sortie, trailers, casting… 

La suite de Gladiator se prépare pour une sortie épique sur grand écran : on vous dit tout ce qu’on sait sur Gladiator II.

Cela fait déjà vingt-quatre ans que Gladiator est sorti, entrant au panthéon des classiques du cinéma pour son histoire simple mais efficace, dans un monde aussi dur qu’épique. Maximus aura transporté de nombreux spectateurs dans son histoire, avant de finalement perdre la vie – non sans avoir réussi à mener à bien sa vengeance. Mais son combat, lui, n’est pas terminé.

Heureusement, une nouvelle génération est prête à reprendre le flambeau : de nouveaux personnages vont en effet se lancer dans une nouvelle fresque historique au cœur du Colisée et des antichambres du pouvoir de Rome. Et pour l’occasion, Ridley Scott reprend la caméra, réalisant le deuxième opus de ce qui pourrait bien devenir une saga plus longue encore. De la date de sortie aux trailers, en passant par l’intrigue et le casting, on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur Gladiator II.

Gladiator 2 sortira le 13 novembre 2024 au cinéma en France, soit plus de 24 ans après le premier film Gladiator, découvert en juin 2000.

Intrigue du film : à quoi faut-il s’attendre ?

Des années après les événements du premier film, Gladiator II présente un nouveau héros, Lucius, tenu de combattre dans l’arène et de survivre à des épreuves mortelles sur fond d’intrigues politiques.

Paramount Pictures

De son côté, Paramount présente Gladiator 2 avec ce résumé : “Signé du réalisateur légendaire Ridley Scott, Gladiator II poursuit sa plongée épique dans la Rome Antique, sur fond de pouvoir, intrigue et vengeance. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius (Paul Mescal) est forcé d’entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d’une main de fer. La rage au cœur et l’avenir de l’Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l’honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.“

Il est fortement conseillé d’avoir vu le premier Gladiator avant d’aller voir Gladiator 2, la suite ayant des connexions très fortes avec l’original, lui aussi réalisé par Ridley Scott. Il faut également s’attendre à ce que l’histoire s’étende au-delà, le réalisateur ayant évoqué ses idées pour un Gladiator 3 auprès du magazine Première : “Le prochain sera sur un homme qui ne veut pas être là où il est dans sa vie.”

Casting : qui retrouvera-t-on dans la suite ?

Gladiator 2 mettra en avant l’opposition entre deux personnages principaux, incarnés par Paul Mescal (Lucius) et Pedro Pascal (Marcus). À la réalisation, on retrouvera Ridley Scott, déjà auteur du premier opus de 2000.

Paramount Pictures

Retrouvez ci-dessous le casting du film :

Paul Mescal : Lucius

Pedro Pascal : Marcus

Connie Nelsen : Lucilla

Denzel Washington : Macrinus

Joseph Quinn : Empereur Geta

Fred Hechinger : Empereur Caracalla

Derek Jacobi : Gracchus

Rory McCann : Tegula

Tim McInnerny : Thraex

Alec Utgoff : Darius

Alexander Karim : Ravi

Chi Lewis-Parry : Phoebus

Riana Duce : Hyacinthia

Alfie Tempest : Lucius enfant

Hadrian Howard : Agedilios

Lee Charles : Le Goth

Lior Raz

May Calamawy

Peter Mensah

Matt Lucas

Chidi Ajufo

Paul Candelent

Alexander Simkin

Mikhail Basmadjian

Mike Parish

Bernard Meenan

Line Ancel

Romi Debart

Sixtine Gignoux

Stathis Papadopoulos

Jean Carbonaro

Maxime Durand

Kurt Laferla

Nahna James

Matthew Charlery-Smith

Alex Gasperetti

Arnaud Préchac

Trailers de Gladiator II

Le dernier trailer sorti le 23 septembre 2024 révèle de nombreuses images du film, mais également un élément d’intrigue important concernant Lucius :

D’autres bandes-annonce étaient déjà sorties, dont une longue présentant les combats épiques qui attendent les spectateurs dans le Colisée, et que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Ridley Scott a déjà teasé son nouveau film comme “l’une des meilleures choses” qu’il ait jamais réalisées auprès d’Empire. Rendez-vous donc le 13 novembre 2024 en salles pour découvrir ce qui s’annonce comme un gros morceau de la filmographie du cinéaste.

