Le film Ghost of Tsushima pourrait recruter la star de Shogun, les fans ont le rôle parfait pour lui

L’adaptation au cinéma du jeu vidéo Ghost of Tsushima aurait déjà trouvé l’une de ses stars en la personne de Hiroyuki Sanada, récemment vu dans Shogun : les fans veulent absolument le voir jouer un rôle bien particulier.

C’est l’insider Daniel Ritchman, connu sous le pseudonyme DanielRPK sur les réseaux sociaux, qui a annoncé l’intéressante nouvelle : l’acteur Hiroyuki Sanada serait en pourparlers pour intégrer le casting de Ghost of Tsushima, adaptation cinématographique du jeu vidéo du même nom.

Acteur de renom apparaissant à la distribution de nombreuses productions prestigieuses, Sanada a récemment été encensé par la critique pour son rôle dans la série Shogun, disponible sur Disney+ en France. Forcément, l’idée de voir un tel nom à l’affiche de Ghost of Tsushima a de quoi en ravir beaucoup.

D’autant plus que le jeu vidéo de Sucker Punch, en plus de compter de nombreux fans, a eu droit à une director’s cut sur PC le 16 mai 2024 : une nouvelle version bienvenue, qui aura permis aux joueurs de (re)découvrir les aventures de Jin Sakai, samouraï forcé de renier son honneur de noble guerrier pour contrer l’invasion mongole de son île.

Le long-métrage devrait être réalisé par Chad Stahelski, que l’on retrouve derrière les opus de la saga John Wick. Concernant Hiroyuki Sanada, le rôle pour lequel l’acteur est en négociations n’a pas été divulgué, ce qui a ouvert la voie à de nombreuses théories chez les fans. Et un nom revient toujours sur la table : celui du seigneur Shimura.

“Hiroyuki Sanada (Shogun) est en négociations pour un rôle dans le film Ghost of Tsushima, d’après DanielRPK / Oh on sait tous quel rôle il va jouer…“

Dans le jeu original, le seigneur Shimura est l’oncle et le père adoptif du protagoniste Jin Sakai, mais surtout le chef du clan Sakai de l’île de Tsushima. Sa capture au début du jeu a un impact certain sur l’intrigue, puisque c’est lors de la mission de sauvetage que Jin devra adopter des méthodes déshonorantes pour le sauver, lui valant par la suite le surnom du Fantôme.

Malheureusement, le sauvetage en question, bien que réussi, lui vaut également la désapprobation de son oncle malgré l’affection de l’homme pour son fils adoptif. Déterminé à reprendre Tsushima à la manière d’un vrai samouraï, le seigneur Shimura deviendra une sorte d’antagoniste secondaire, dont la tradition et le code des guerriers – ou Bushido – le forcent à s’opposer à Jin.

À ce stade, aucun casting officiel n’a été confirmé pour l’adaptation de Ghost of Tsushima. Mais le début des négociations avec les acteurs suggère qu’une annonce ne saurait tarder. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez consulter la liste des prochaines adaptations de jeux vidéo pour les petits et grands écrans, ou nos guides des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

