George R.R. Martin spoile la saison 3 de House of the Dragon dans une critique furieuse

C’est dans un long billet de son blog, depuis supprimé, que l’auteur du Trône de fer a expliqué en quoi la saison 2 de House of the Dragon le dérangeait, spoilant au passage la saison 3.

La saison 2 de House of the Dragon s’est aussi mal terminée qu’elle avait bien commencé : alors que les spectateurs ont savouré des épisodes remplis d’action et surtout de dragons, le final tant attendu n’a pas su tenir ses promesses, se présentant comme une longue introduction pour une prochaine saison, décevant de nombreux membres du public qui s’attendaient à mieux.

L’article continue après la publicité

Parmi eux, l’auteur George R.R. Martin n’a pas manqué de faire savoir son avis désapprobateur. L’auteur du Trône de Fer, saga littéraire adaptée par la série iconique Game of Thrones, était clairement de mauvaise humeur quand il a écrit sa critique. Au point de ne pas se rendre compte qu’il allait jusqu’à spoiler la suite de House of the Dragon ? Il semble en effet qu’il ait dévoilé des éléments d’intrigue qui ne devaient pas être révélés à ce stade de la production.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des éléments susceptibles de spoiler la saison 3 de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité

L’auteur de Game of Thrones furieux contre la saison 2 de House of the Dragon

Le romancier avait déjà prévenu son public qu’il écrirait une critique pour faire remonter tous les défauts trouvés à la nouvelle saison de House of the Dragon.

hbo

C’est sur son blog, dans un long billet depuis supprimé, que George R.R. Martin s’est emporté contre l’adaptation gérée par HBO. Et l’auteur ne mâche pas ses mots, estimant que les décisions du showrunner Ryan Condal provoqueront un “effet papillon” à l’effet “profondément négatif” sur la suite de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sa critique porte principalement sur Maelor, le troisième enfant d’Aegon et Helaena dans le livre. “Au moment de prendre la décision de retirer Maelor, on faisait déjà un grand changement. La naissance du prince n’allait plus simplement être repoussée à la saison 3. Il ne naîtrait tout simplement jamais,” a écrit Martin.

Sauf que le sort de Maelor est un catalyseur majeur pour un moment clé de l’histoire. Avant que Rhaenyra et les Noirs n’arrivent à Port-Réal, Alicent demande à Ser Rickard Thorne de veiller sur lui. Ils fuient tous les deux et paraissent en sécurité pendant un certain temps… jusqu’à ce que leur couverture soit découverte à Pont-l’Amer, un territoire contrôlé par les Noirs.

L’article continue après la publicité

Thorne tente de s’échapper avec Maelor, mais il est abattu et tué par des arbalétriers. Le sort du jeune Targaryen n’a jamais été confirmé, mais il existe trois versions, toutes terribles : il aurait été écrasé à mort, ou déchiré en morceaux par une foule en colère, ou encore débité par un boucher.

L’article continue après la publicité

Dans le livre, l’incident pousse Helaena au suicide. Toutefois, selon George R.R. Martin, “le plan de Condal pour la saison 3 est toujours de faire se suicider Helaena… sans raison particulière. Pas d’horrible nouvelle, aucun élément déclencheur ne justifie que la fragile et jeune reine se retrouve submergée.“

L’article continue après la publicité

L’auteur craint donc que le manque de contexte enlèvera du poids à la suite de l’intrigue – à savoir les émeutes de Port-Réal et la rumeur selon laquelle Rhaenyra aurait assassiné sa demi-sœur. Et sa rancœur est d’autant plus forte que le romancier se sent lésé : “Je ne me souviens pas avoir jamais discuté de tout ça, à l’époque où on m’avait proposé pour la première fois de repousser l’apparition du deuxième fils d’Aegon. Maelor lui-même n’est pas essentiel. Mais si sa perte signifie que nous passons également à côté de l’intrigue de Pont-l’Amer, du suicide d’Helaena et des émeutes, eh bien… c’est une perte considérable.”

George R.R. Martin n’a pas donné de précisions sur les raisons derrière la suppression du billet de blog, mais il est très probable que HBO soit monté au créneau. Car le décès d’Helaena ne devait probablement pas être révélé à un stade aussi précoce de la production de la saison 3 de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité