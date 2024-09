Pourquoi les séries Game of Thrones “désespèrent” George RR Martin

Après avoir fait sensation avec ses critiques sur House of the Dragon, George R.R. Martin a accusé les séries sur Game of Thrones d’impacter la sortie de ses livres.

Depuis que le grand public a découvert Game of Thrones et House of the Dragon, l’auteur des œuvres originales se retrouve assailli par des hordes de fans le pressant de sortir la suite de ses romans. Et, surtout, le prochain tome de la série, intitulé The Winds of Winter. Mais pour l’auteur, il y a une bonne raison derrière son retard, et elle serait entièrement liée aux nouvelles séries issues du monde de Westeros.

Comme George R.R. Martin l’a écrit dans une publication du 9 septembre 2024 sur son blog : “L’écriture a été difficile, et bien que j’aie produit quelques nouvelles pages pour THE WINDS OF WINTER (oui) et BLOOD & FIRE (la suite de FIRE & BLOOD, la deuxième partie de mon histoire des Targaryen), j’aurais aimé en écrire bien plus.“

L’auteur précise ensuite que les véritables responsables dans ces délais sont les séries gérées par HBO. Et parmi ces productions, il a clairement ses préférées, envers lesquelles il se montre plus indulgent que pour les autres.

“Mes différents projets pour le petit écran m’ont absorbé ces derniers mois,” poursuit le romancier, qui tient à nuancer : “Certains étaient agréables (Dark Winds et The Knight of the Seven Kingdoms), mais la plupart ne l’était pas. Le stress ne cessait de monter, les nouvelles allaient de mal en pis, pour atteindre le pire du pire, mon humeur semblait osciller entre la fureur et le désespoir, et je me tournais et retournais dans mon lit au lieu de dormir. Quand je parvenais à sombrer dans le sommeil, mes rêves n’avaient rien d’agréable eux non plus.“

Si certains commentaires à son billet de blog se montrent compatissants, beaucoup de réactions sont clairement moins tolérantes : les plus impatients continuent ainsi de se plaindre sans prendre de gants, forçant d’autres internautes à prendre la défense de l’auteur : “Il a 80 ans, perd ses amis, sa santé décline, il ne devrait pas avoir à se concentrer sur l’écriture de l’une des histoires de fantasy les plus complexes de tous les temps, et je doute qu’il en soit de toute façon capable,” fait ainsi remarquer un fan sur X/Twitter.

Ce à quoi un autre ajoute : “Je suis vraiment triste de savoir qu’il le ressent comme ça. J’espère qu’il pourra prendre soin de lui et faire des choses qui lui apportent de la joie.“

Les séries issues de l’univers de Game of Thrones commencent à être nombreuses : outre House of the Dragon et sa future saison 3, on peut ainsi noter l’arrivée prochaine du spin-off A Knight of the Seven Kingdoms.