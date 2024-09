Quand sort la saison 3 de From en France ? Calendrier des épisodes et plateforme

La série horrifique arrive à sa conclusion, mais la diffusion française peut en perdre plus d’un : date de sortie et plateforme de streaming, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

La saison 1 de From a commencé en 2022 et a créé la surprise pour l’univers inquiétant et sombre qu’elle présentait alors à ses spectateurs. Créée par John Griffin et comptant sur Harold Perrineau dans le rôle principal, l’histoire nous entraîne dans une ville cauchemardesque américaine de laquelle on ne peut échapper : en plus de l’étrangeté de leur vie, les habitants doivent subir la menace que représente la forêt et ses créatures.

Depuis, la série a eu droit à une suite, et après une saison 2 aussi tendue que mystérieuse, de nombreux secrets de From devraient être enfin révélés dans une troisième saison. Renouvelée en effet pour dix nouveaux volets, la production va répondre à de nombreuses questions, à en croire les titres des épisodes qui ont été dévoilés en amont. Sauf que la saison 3 ne sortira pas en même temps selon les pays : on vous dit tout sur la diffusion en France.

Où et quand sortiront les épisodes de From en streaming en France ?

La saison 3 de From sera diffusée le 4 octobre 2024 sur Paramount+ en France.

Les spectateurs devront donc faire attention aux éventuels spoilers sur les réseaux sociaux, la nouvelle saison commençant sa diffusion dès le 22 septembre sur la plateforme de streaming américaine MGM+.

À ce stade, Paramount+ n’a pas encore indiqué officiellement à quel rythme les épisodes sortiront, mais il y a de grandes chances qu’ils soient disponibles de manière hebdomadaire, à raison d’un seul par semaine, et en conservant le décalage de dix jours avec la version américaine.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes de la saison 3 de From :

Épisode 1 : 6 octobre 2024

Épisode 2 : 13 octobre 2024

Épisode 3 : 20 octobre 2024

Épisode 4 : 27 octobre 2024

Épisode 5 : 3 novembre 2024

Épisode 6 : 10 novembre 2024

Épisode 7 : 17 novembre 2024

Épisode 8 : 24 novembre 2024

Épisode 9 : 1er décembre 2024

Épisode 10 : 8 décembre 2024

À noter que ces dates sont encore susceptibles de changer.

À noter que ces dates sont encore susceptibles de changer.