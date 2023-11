Five Nights at Freddy’s explose le record de Blumhouse au box-office

Five Nights at Freddy’s est déjà le film d’horreur le plus réussi de l’année au box-office : il a battu un important record pour la société de production Blumhouse.

Adaptant le jeu vidéo du même nom, Five Nights at Freddy’s a pris des années pour se retrouver sur grand écran. On doit l’arrivée du long-métrage à Jason Blum, producteur agissant à travers la société portant son nom, Blumhouse, et en collaboration avec Universal Pictures.

Le film a été lancé dans les cinémas, mais aussi sur des services de streaming dans certains pays, remboursant grâce aux droits le coût de production avant même sa diffusion. Une double sortie qui lui a été bénéfique, visiblement.

Five Nights at Freddy’s bat un record du box-office de Blumhouse

Five Nights at Freddy’s peut désormais être considéré comme le plus grand film de Blumhouse. Jason Blum a posté ce fait important sur Twitter/X, remerciant ceux qui ont réalisé le film pour ces énormes retours.

“FNAF est le PLUS GROS film de Blumhouse de tous les temps. Il vient de dépasser SPLIT. Merci à Emma Tammi, Scott Cawthon, au casting et à l’équipe de la Nouvelle-Orléans, à l’équipe Henson et à nos partenaires.“

En effet, le film Five Nights at Freddy’s a surpassé pour cette première place Split de M. Night Shyamalan, qui avait rapporté 278 millions de dollars dans le monde entier, comparé au total en cours de FNaF de 283 millions de dollars.

Au moment de la rédaction, Five Nights at Freddy’s a rapporté plus de 116 millions de dollars aux États-Unis et près de 221 millions de dollars dans le monde entier. Il a dépassé le jalon du box-office de 100 millions de dollars et maintient sa première place aux États-Unis. En revanche, son deuxième week-end a connu une baisse majeure de 78%, ne rapportant que 17,78 millions de dollars aux États-Unis.

Des semaines chargées pour l’adaptation en live-action

Five Nights at Freddy’s a rapporté 78 millions de dollars aux États-Unis au cours de son premier week-end, lui offrant le plus grand week-end d’ouverture pour un film d’horreur en 2023, dépassant facilement Scream VI (44 millions de dollars) et La Nonne 2 (32 millions de dollars).

De manière impressionnante, le film avait déjà rapporté 10,3 millions de dollars lors des avant-premières de la soirée d’ouverture. Ce chiffre est presque équivalent aux 10,5 millions de dollars de recettes des avant-premières du blockbuster estival de Nolan, Oppenheimer.

À ce rythme-là, les suites ne devraient plus tarder…