Le final de Young Sheldon a pulvérisé un record vieux de 4 ans

La série de CBS a généré de l’enthousiasme chez le public, comme on en n’avait pas vu depuis longtemps pour l’univers de Young Sheldon.

La série Young Sheldon n’a toujours pas de diffuseur en France pour sa dernière saison, mais ça ne l’a pas gênée pour s’offrir l’attention d’un grand nombre de personnes. Le final a enfin atteint les écrans des spectateurs anglais, et a créé de vifs débats pour les nombreux événements qui y étaient décrits.

Tournée en deux épisodes, la fin du spin-off de The Big bang Theory était surtout l’occasion de dire adieu à un personnage particulièrement apprécié. Forcément, entre deuil et colère des spectateurs, les émotions étaient fortes. Et l’audience de ce diptyque n’en a été que plus marquée. D’après les comptes de Nielsen (qui n’incluent pas les performances de Paramount+), le final de la saison 7 a retenu 9,32 millions de spectateurs devant leur poste de télévision.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des chiffres très élevés, qui ne représentent qu’une partie de la fanbase de Sheldon et sa famille. Car en plus de délaisser les résultats des plateformes de streaming, la série ne peut pas compter sur les publics d’autres pays, comme la France qui attend une diffusion officielle sur son territoire pour les derniers épisodes.

screen grab/cbs

Et malgré cela, on peut y voir les plus gros résultats de Young Sheldon en quatre ans. Plus précisément, depuis le final de la saison 3, sorti le 30 avril 2020. Le final du septième chapitre était découpé en deux épisodes, les 13 et 14. Et le treizième aura lui aussi eu droit à un engouement généralisé du public, atteignant les 9,15 millions de spectateurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la série a déjà connu de meilleurs jours : à ses débuts dans la saison 1, elle comptait en moyenne 16 millions de spectateurs par épisode, selon le New York Times. C’est à partir de la troisième saison que le public aurait commencé à se désintéresser de la famille Cooper… jusqu’à son arrivée sur Netflix, dont le service de streaming a clairement changé la donne.

La saison 7 de Young Sheldon était la dernière, mais l’univers de The Big Bang Theory continuera malgré tout avec la série dérivée Georgie & Mandy’s First Marriage. Reste à savoir si cette dernière générera autant d’audiences que ses grandes sœurs.

L’article continue après la publicité