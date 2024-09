Explication du film Rebel Ridge sur Netflix : qui est Serpico ? La police gagne-t-elle à la fin ?

Un nouveau thriller bourré d’action vient de débarquer sur Netflix, entraînant le public dans une aventure palpitante : on vous explique le film Rebel Ridge et sa conclusion.

Tout ce qu’il voulait, c’était payer la caution de son cousin et s’acheter un 4×4. Mais la police de Shelby Springs en a décidé autrement, faisant subir un contrôle musclé à Terry Richmond (Aaron Pierre) avant de lui confisquer son argent. Bien remonté, l’ancien vétéran décide de ne pas se laisser faire et se débrouille pour trouver un moyen plus ou moins légal de récupérer son bien.

L’article continue après la publicité

Le film Rebel Ridge de Jeremy Saulnier offre de nombreux rebondissements au milieu d’une intrigue bien ficelée, rythmée par des scènes d’action haletantes. Le tout jusqu’à une fin singulière, qui aura pu surprendre de nombreux spectateurs : Terry gagne-t-il sa croisade nerveuse contre la police corrompue du fin fond des États-Unis ? Qui est vraiment Serpico ? On vous explique tout sur le nouveau long-métrage Netflix.

L’article continue après la publicité

Quel est la signification de “Serpico” ?

Serpico est le nom d’un vrai policier, Frank Serpico, qui s’est battu pour dénoncer la corruption de la police de New York dans les années 60 et 70.

L’article continue après la publicité

Allyson Riggs/Netflix

Après avoir été témoin d’un racket en 1967 de la part de policiers, l’homme tente de dénoncer les vrais coupables, preuves à l’appui, ce qui lui vaut d’être ostracisé de ses collègues. Lorsqu’en 1971 il est gravement blessé à la tête durant une fusillade, il est laissé pour mort par le reste de son équipe et ne devra la survie qu’à des civils. Les auteurs du meurtre ne seront jamais inculpés, et seul le tireur sera arrêté.

Le réalisateur Sydney Lumet a adapté ses péripéties au sein de la police dans le film Serpico, sorti en 1973 : pour l’occasion, c’est l’acteur Al Pacino qui incarne le protagoniste. Une série éponyme reprend également ses déboires, pour passer dans la fin des années 70 à la télévision.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui est Serpico dans Rebel Ridge ?

Terry identifie l’agent Evan Marston (David Denman) comme Serpico dans le final de Rebel Ridge, mais le nom de code désigne en réalité plusieurs officiers de police.

Allyson Riggs/Netflix

Lorsque Summer (AnnaSophia Robb) aborde la question d’une source au sein de la police, elle rappelle qu’elle n’a jamais précisé qu’il s’agissait d’un homme. On pense alors que “Serpico” peut tout à fait représenter une femme, d’où l’idée de Terry d’accorder sa confiance à l’officière Jessica Sims (Zsane Jhe), qui s’est montrée plus juste que les autres envers lui. Mais la femme préfère respecter la loi à la lettre, sans comprendre que les cartes SD qu’il lui confie peuvent inculper le chef de police.

L’article continue après la publicité

Finalement, c’est Evan Marston qui s’interpose pour empêcher ses collègues d’abattre froidement Terry. Ce dernier voit en lui le fameux Serpico, mais l’officier ne donne aucune confirmation de son éventuel rôle d’infiltré.

L’article continue après la publicité

C’est dans le final, lorsque Jessica percute volontairement le véhicule du chef de police Sandy Burnne (Don Johnson) qu’on comprend que les membres de la police étaient nombreux à espérer une occasion de se débarrasser de leur supérieur tyrannique.

L’article continue après la publicité

Les agents de police sont-ils vraiment corrompus dans le final de Rebel Ridge ?

Le final montre que les agents de police changent de camp et se débarrassent de leur chef, pour escorter leur collègue et Summer jusqu’à l’hôpital, tandis que Terry met la main sur les preuves de la culpabilité du chef Burnne. Ce qui ne signifie pas que la police est exempte de crimes.

Allyson Riggs/Netflix

On peut considérer que les officiers n’avaient pas d’autre choix que de jouer le jeu de leur chef tout en laissant fuiter des informations auprès de Summer. On pourrait aller jusqu’à penser que le premier contrôle musclé de Terry était forcé, les agents ayant activé la caméra de la voiture avec les gyrophares : le chef de police n’aurait pas accepté que ses subordonnés aient laissé partir une potentielle proie possédant de l’argent facile à voler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les agents restent cependant des antagonistes pour la plupart dans Rebel Ridge, préférant suivre le courant plutôt que chercher à le remonter, comme Summer qui prend davantage de risques et est victime de leurs débordements. Lorsqu’ils s’en prennent à leur chef de police, c’est encore une fois pour se protéger eux-mêmes, et non pas le reste des victimes de la police de Shelby Springs.

La fin est aussi à rapprocher de l’histoire de Frank Serpico, vue plus haut : en fin de compte, la preuve que Terry récupère grâce à la caméra de la voiture de police ne permettra d’inculper que le chef de police, sans mettre le reste de la brigade en danger vis-à-vis de la loi. Un peu comme le tireur ayant touché Serpico à la tête, qui s’est retrouvé seul coupable dans une tentative de meurtre à laquelle les autres policiers ont échappé.

L’article continue après la publicité

Rebel Ridge est disponible sur Netflix depuis le 6 septembre. Et pour davantage de contenus, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.