Final d’Ahsoka : qui sont les Dieux de Mortis dans l’épisode 8 ?

À la fin de l’épisode 8 d’Ahsoka, Baylan semble se tenir devant des statues ressemblant aux Dieux de Mortis. Identité des statues et leur signification dans l’univers de Star Wars, on vous explique tout.

L’épisode final d’Ahsoka est sorti le 8 octobre et sa conclusion a de quoi perturber les spectateurs : ce 8e chapitre les a en effet laissés avec plus de questions que de réponses. Et un détail dans l’intrigue de Baylan fait partie des interrogations des fans. Que sont ces immenses statues devant lesquelles il se tient, et leur implication dans la galaxie de Star Wars ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ahsoka : Qui sont les dieux de Mortis ?

L’essentiel de l’épisode traite de Thrawn qui prépare le Chimaera et l’Oeil de Sion pour son retour dans la galaxie lointaine, très lointaine, tandis qu’Ahsoka et ses compagnons rebelles s’unissent pour tenter de l’arrêter. Dans les scènes finales, cependant, nous voyons Baylan au sommet d’une montagne sur Peridea. Il se tient devant deux statues ressemblant au Père et au Fils, deux Dieux de Mortis. Certains fans de la saga les connaissent peut-être, mais pour les autres, c’est une autre paire de manches.

Les dieux de Mortis, également connus aussi sous le nom des Vecteurs, incarnent la Force : Le Fils représente le côté obscur, la Fille le côté lumineux, et le Père représente l’équilibre entre les deux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

disney+

Ils apparaissent pour la première fois dans la série The Clone Wars, et résident sur la planète Mortis, considérée comme le point d’origine de la Force. Le Père a attiré Anakin Skywalker sur cette planète, ainsi qu’Ahsoka et Obi-Wan, dans sa recherche de l’Élu de la fameuse prophétie annonçant la destruction des Sith dans le but de maintenir l’équilibre entre Lumière et Obscurité.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Le Père a demandé à Anakin de prendre sa place et l’a averti de son avenir inévitable s’il quittait Mortis. Le Jedi a refusé, mais avant qu’ils puissent partir, le Fils a enlevé Ahsoka. Plus tard, le Fils a tenté de tuer le Père, mais la Fille s’est interposée devant lui et a été mortellement poignardée – cependant, la Fille a ensuite utilisé ses pouvoirs pour ressusciter Ahsoka et transférer son essence de vie en elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Anakin a brièvement succombé au côté obscur via le Fils, mais le Père a effacé sa mémoire récente. Tous ensemble ont alors combattu le Fils, mais en dernier recours, le Père s’est poignardé avec la Dague de Mortis, se sacrifiant à la fois lui-même et la planète pour le bien de la galaxie en général, laissant Anakin le tuer.

Les Dieux de Mortis peuvent-ils avoir un impact dans une éventuelle suite d’Ahsoka ?

L’identité des Dieux de Mortis n’est cependant pas clairement définie. Certains fans font déjà des théories sur l’idée qu’Anakin soit le nouveau Père, étant donné son immense pouvoir et le fait qu’il soit un fantôme de la Force, tandis que Baylan pourrait être le Fils et Ahsoka la Fille (elle a même vu Morai dans le final, ce qui renforce encore plus cette théorie).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Curieusement, il n’y a que deux statues sur Peridea : celles du Père et du Fils, mais la statue de la Fille semble avoir subi l’érosion. De plus, Baylan aperçoit une lumière clignotante au loin sur une autre montagne – pourrait-il s’agir du monastère des Dieux, érigé à nouveau après les événements de The Clone Wars ? Beaucoup de questions restent en suspens, mais une saison 2 d’Ahsoka pourrait peut-être offrir des réponses…