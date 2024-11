La fin de la saison 2 d’Arcane tease déjà le vilain de la prochaine série League of Legends

Le diable est dans les détails : un élément du final de la saison 2 d’Arcane a révélé celui qui pourrait bien être le grand méchant de la prochaine série tirée de l’univers du jeu vidéo League of Legends.

Si Arcane n’a jamais été appelée à avoir de saison 3, les créateurs de la série n’ont pas manqué d’exprimer leur volonté de continuer l’aventure de l’adaptation du jeu League of Legends. On sait donc que d’autres parties du gigantesque lore seront reprises pour de nouveaux épisodes, et surtout une nouvelle histoire, mais ça ne s’arrête pas là pour qui connait un peu l’univers de Riot Games.

Car la fin de la saison 2 d’Arcane a surtout permis de teaser déjà quelques éléments des prochaines intrigues à venir. Entre une fin ouverte et des détails permettant de lancer la machine aux théories du côté des fans, beaucoup de suppositions sont apparues sur les réseaux sociaux après la sortie de l’épisode 9, le 23 novembre 2024 sur Netflix. Et parmi toutes les spéculations imaginables, une séquence a offert sans conteste des éléments particulièrement concrets pour ce qui attend les spectateurs dans les prochaines séries tirées de League of Legends : l’arrivée du général Swain.

Attention : la suite de cet article contient des éléments susceptibles de spoiler le final d’Arcane.

La fin d’Arcane annonce l’arrivée de Swain dans la suite des séries League of Legends

Swain est un champion de League of Legends, à la fois général et dirigeant, et surtout grand stratège. Mais il est avant tout lié aux corbeaux, dont un que les spectateurs d’Arcane ont pu voir dans le final de la saison 2.

C’est en effet dans une courte scène qu’on découvre le volatile se posant sur l’Hexgate, près du lieu où Viktor et Jayce se sont alliés pour la dernière fois pour contrecarrer l’anomalie de l’Arcane. Mais l’animal n’a rien de banal : alors qu’il dégage quelques débris et observe quelque chose diffusant une lueur bleutée, on peut voir qu’il possède trois paires d’yeux. Or, un tel détail est crucial pour ce qu’il annonce de la suite d’Arcane.

Car le corbeau à six yeux est lié à Swain dans League of Legends, un général et dirigeant noxien venant de la même région que Mel et Ambessa Medarda. Le champion est réputé pour sa puissance, et pourrait bien avoir tout ce qu’il faut pour effrayer même Ambessa sur le plan de la force brute.

Avec une telle description, on aurait pu s’attendre à ce que Swain joue un rôle central dans la série. Sauf que le champion ne se contente pas de briser ses ennemis à la force de ses poings : il joue surtout sur le plan tactique, et se sert essentiellement des corbeaux pour observer et analyser l’ennemi, quitte à perdre une bataille s’il peut en tirer profit.

On peut donc s’attendre à retrouver les intrigues autour du général, mais le fait d’impliquer Noxus n’aide pas spécialement à déterminer où se dirigera l’univers télévisé de League of Legends, la nation en question étant en guerre contre presque l’intégralité de Runeterra.

Pour ScreenRant, le showrunner Christian Linke a déjà expliqué que certaines des histoires dans les prochaines séries League of Legends “seront en fait des prolongements des histoires de personnages d’Arcane.” Entre Orianna revenue d’entre les morts grâce à Singed et le teasing autour de Swain et donc indirectement Mel Medarda, on peut s’attendre à toujours plus de récits épiques pour l’adaptation de League of Legends, qui devrait prendre autant d’ampleur que le MCU, à en croire ses créateurs.

Et en attendant d’en apprendre davantage sur la suite après Arcane, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.