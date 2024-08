La fin originale d’Alien a été changée : elle était “trop sombre”

La fin du classique est connue de tous : Ripley est la seule survivante du Nostromo et réussit à se débarrasser du xénomorphe… mais les choses auraient pu être bien pires.

Sorti en 1979, Alien compte parmi les piliers du genre de l’horreur dans le cinéma de science-fiction. Le film en huis clos réunissait en effet de nombreux atouts, entre sa gestion du hors champ pour son terrible monstre, ainsi qu’une héroïne devenue depuis iconique, en la personne d’Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver.

Le scénario, bien que simple, reste terriblement efficace. Après une première partie emplie de mystère et d’incompréhension, arrive le moment de l’anéantissement de l’équipage. Tous les membres se font éliminer, à l’exception de Ripley qui parvient à tenir tête à la créature, qui se révèle dans toute sa splendeur : la femme parvient alors à l’expulser dans le vide de l’espace, protégée de son côté par une combinaison spatiale.

La fin est donc triomphale pour la protagoniste – si on oublie qu’elle finit seule et perdue dans l’espace – mais elle aurait pu être bien plus tragique, à en croire les propos de Ridley Scott.

Ripley aurait dû mourir dans Alien, le huitième passager

En effet, le réalisateur d’Alien avait à l’origine prévu de tuer son héroïne dès le premier volet, mais a dû modifier sa fin considérée comme trop sombre.

C’est auprès d’Entertainment Weekly que Ridley Scott a expliqué en 2017 avoir dû changer ses plans : “J’avais pensé que l’alien devrait entrer, que Ripley lui lancerait un harpon sans que ça ne change quoi que ce soit, puis qu’il transpercerait son casque pour lui arracher la tête.“

Si le cinéaste avait eu gain de cause, il aurait alors été difficile de lancer la franchise Alien et ses trois suites directes avec Sigourney Weaver. On pourrait même se demander si Alien: Romulus aurait alors pu exister, le film étant attendu pour le 14 août 2024 dans les salles obscures.

Mais au-delà de la mort brutale de Ripley, la fin originale du Huitième passager présentait également des singularités qui pourraient arracher un sourire aux fans : car après avoir tué l’héroïne, le xénomorphe aurait dû appuyer sur les commandes d’un tableau de bord et imiter la voix du capitaine Dallas (Tom Skerrit) pour déclarer : “Je me déconnecte.”

Après avoir proposé ses idées aux directeurs de la 20th Century Fox, Ridley Scott a rapidement reçu une réponse très claire : “Le premier cadre est arrivé sur le plateau en moins de 14 heures, menaçant de me virer sur-le-champ… donc nous avons changé d’avis.“

Une sage décision, qui aura en tout cas permis de perpétuer l’héritage du xénomorphe, puisque le film Alien: Romulus sort en salle le 14 août 2024 et promet déjà un retour aux sources pour les aficionados de la saga.