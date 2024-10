Après Joker Folie à Deux, y aura-t-il un Joker 3 avec Harley Quinn ?

La fin de Joker Folie à Deux est aussi déprimante que ce à quoi on pouvait s’attendre, mais elle laisse une chance de retrouver l’univers d’Arthur Fleck sous la forme d’un film sur Harley Quinn.

Joker: Folie à Deux raconte le séjour d’Arthur à Arkham et de son procès pour meurtre, le tout exploré à travers des fantasmes musicaux élaborés. Naturellement, Harley Quinn joue un rôle majeur dans cette histoire, alors que sa romance naissante avec Arthur commence à se développer.

La présence d’Harley et l’ajout d’Harvey Dent permettent à Joker 2 de Todd Phillips de se rapprocher davantage de l’univers de Batman. Et la fin de ce nouveau volet permet même d’envisager d’autres films dans la saga offrant un nouveau point de vue sur les célèbres vilains de DC. On vous explique en quoi Folie à Deux ouvre la voie pour un spin-off de Joker – qu’on le veuille ou non.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Joker Folie à Deux.

Explication de la fin de Joker Folie à Deux

Lors de son procès, Arthur Fleck reconnaît ses crimes, à la grande déception d’Harley Quinn qui comprend qu’elle ne fera pas de lui le Joker qu’elle espérait.

Le protagoniste explique en effet sa dépression et plaide coupable en tant qu’Arthur Fleck et non sous l’identité du Joker : il ne veut pas être le prince du crime qu’on voit en lui. Dans l’assistance, Harley est surprise en entendant sa déclaration et finit par s’en aller sans ajouter un mot.

Lors de la décision du jury, Arthur rit malgré lui de manière hystérique. Très vite, le chaos envahit le tribunal, jusqu’à une explosion. Le héros est alors enlevé par des inconnus qui veulent l’aider à s’échapper. Il finit par réussir à les fuir, et se retrouve dans son ancien quartier. C’est là qu’il recroise Harley, et lui propose de partir avec lui.

Mais Harley refuse : Arthur n’a pas voulu devenir le Joker, et n’intéresse donc plus la jeune femme. Elle l’abandonne tandis que la police approche.

Ramené à Arkham, Arthur est assassiné par un autre détenu. Alors qu’il meurt, son meurtrier se taille un sourire, signifiant que les adeptes du Joker sont toujours d’actualité et qu’Arthur n’est pas nécessaire pour perpétuer son héritage.

La mort d’Arthur Fleck à la fin de Folie à Deux ne signifie pas forcément la fin de la version de Gotham par Todd Phillips.

Warner Bros.

On peut en effet se préparer à une suite avec Harley “Lee” Quinn, incarnée par Lady Gaga. Le personnage s’en sort en vie à la fin de Joker 2, et elle semble pleine de regrets et d’amertume : un tel ressentiment pourrait tout à fait la pousser à fomenter sa propre rébellion.

Elle a toutes les compétences nécessaires pour y parvenir, entre sa capacité à manipuler les autres et sa formation en psychiatrie. Rallier des adeptes à sa cause ne serait en rien difficile pour elle, et il est évident, après l’avoir vue encourager Arthur dans son rôle du Joker, qu’elle serait plus que ravie de pouvoir faire sombrer Gotham.

Enfin, si Harley est vraiment enceinte comme elle le prétend, il y a alors un potentiel pour approfondir le personnage en se penchant sur une nouvelle facette de sa personnalité : comment aborderait-elle la maternité au milieu de sa révolte sociétale ?

Joker: Folie à Deux est disponible au cinéma depuis le 2 octobre 2024 en France. En revanche, à ce stade, rien n’a été annoncé concernant une suite : le réalisateur Todd Phillips a déjà affirmé avoir tout dit concernant l’histoire d’Arthur Fleck. Mais le cinéaste pourrait tout à fait s’intéresser à Harley Quinn, ou encore voir sa franchise être reprise par un autre réalisateur. Il faudra donc attendre une annonce officielle de la part des studios pour découvrir l’avenir réservé au Joker et compagnie.