Explication de la fin de Nowhere sur Netflix : Mia a-t-elle survécu ?

Le dernier film du réalisateur Albert Pintó, Nowhere, met en lumière le voyage de Mia (Anna Castillo), enceinte, dans sa fuite d’un gouvernement totalitaire pour mettre son bébé en sécurité. Survit-elle à la traversée ? Explication de la fin du film.

Se déroulant presque entièrement en mer, ce nouveau thriller de Netflix offre une vision dystopique du monde actuel, avec une Europe engluée dans un régime totalitaire. Mia et son compagnon Nico tentent de fuir en se lançant dans une traversée maritime dangereuse. Mais sans surprise, leurs espoirs sont vite balayés par la vague de la réalité.

Se retrouvant seule dans un conteneur qui prend l’eau, enceinte de l’enfant qu’elle voulait mettre à l’abri, Mia survit-elle à la fin de Nowhere ? On vous explique le dénouement de ce nouveau film de survie estampillé Netflix. Attention : spoilers !

Fin de Nowhere sur Netflix : Mia survit-elle ?

Au début du film, Mia lutte contre un régime qui semble cibler spécifiquement les femmes enceintes. Lorsqu’elle et son mari Nico décident de payer pour être “expédiés” en Irlande, le couple est séparé en deux conteneurs distincts.

Il ne faut pas longtemps pour que Mia se retrouve seule, car le régime militaire tue tout le monde à l’intérieur. Elle réussit à échapper à leur emprise en se cachant au-dessus d’une boîte, mais le conteneur troué est bientôt projeté à la mer et commence à se remplir d’eau.

C’est à cet instant précis que Nowhere devient officiellement un film de survie. Sans personne pour l’aider, Mia se retrouve à flotter en pleine mer sur un simple morceau de bois flotté. Ce qui la force finalement à devoir accoucher pendant une tempête dangereuse et à manger son propre placenta pour rester en vie. Après s’être recousue avec du fil de pêche, elle parvient à trouver quelques provisions, non sans avoir trouvé un message vocal de son mari lui disant adieu après s’être fait tirer dessus.

Lorsque Nowhere arrive à la fin, le nouveau-né Noa dérive hors du champ de vision de Mia, qui a compris qu’aucune terre n’est à l’horizon. Mais contre toute attente, un bateau irlandais trouve le bébé flottant dans un berceau de fortune et parvient à sortir la mère et l’enfant de l’eau.

Officiellement, Mia et Noa survivent donc à l’épreuve en mer et peuvent être réunis, ce qui n’est pas le cas du mari Nico. Les marins irlandais emmènent le duo mère-fils sur la terre ferme et leur nouvelle vie peut alors commencer.

Nowhere est disponible sur Netflix depuis le 29 septembre.