Fin de Castlevania Nocturne expliquée : Qui est Alucard ?

Richter Belmont a atterri sur Netflix pour combattre les vampires et sauver l’humanité de l’obscurité et de la souffrance. Mais ce n’était que la première saison de Castlevania : Nocturne, qui a laissé de nombreuses pistes pour une saison 2 : que s’est-il passé et qui est Alucard ?

Castlevania : Nocturne est disponible en streaming sur Netflix, et en quelques heures seulement après sa sortie officielle le 28 septembre 2023, sa note sur IMDB a dépassé le 9/10 – essentiellement grâce à une intrigue captivante et une animation envoûtante.

Dès le début de la série, son imprévisibilité a tenu les fans en haleine. Que va-t-il se passer après tel ou tel épisode ? Et surtout, à quoi peut-on s’attendre pour la suite dans la saison 2 ? Car la première saison a été sortie dans son intégralité : que penser de sa fin ? On vous explique.

Fin de Castlevania Nocturne : quelle forme la Messie des Vampires a-t-elle pris ? (SPOILERS)

Le huitième épisode, intitulé “La Dévoreuse de Lumière” commence par montrer la Messie prenant la forme du dieu égyptien Sekhmet, dont elle a consommé le sang pour devenir aussi puissante. La Messie était déjà vénérée par l’armée de vampires, mais en prenant la forme de Sekhmet, elle devient encore plus crainte. Dans la mythologie égyptienne, Sekhmet est la déesse de la guerre et de la médecine. Elle est la fille du dieu de la lumière, le soleil. Comme la Messie est connue comme la “Dévoreuse de Lumière”, elle a finalement pris la forme de la fille du dieu du soleil pour asseoir sa dominance dans le monde.

Fin de Castlevania Nocturne : Maria a-t-elle été sauvée ?

Lorsque Maria s’est approchée d’Abbot pour l’aider, elle a été retenue captive par les créatures de la nuit. Cependant, le chevalier religieux de l’église, Mizrak, est allé directement informer Tera, Richter et Annette de l’état de Maria.

Le trio se rend immédiatement à l’église, et quand ils y arrivent, ils voient Maria allongée et Abbot debout à côté d’elle avec un couteau à la main. Avant qu’Abbot ne puisse poignarder Maria avec le couteau, Tera l’attaque avec toute sa force.

Abbot demande à Tera pourquoi Dieu n’a pas envoyé quelqu’un d’autre pour prendre la place de Maria. Ses larmes indiquent clairement qu’il n’était pas d’accord avec toute cette folie, mais il n’a pas d’autre choix. Tera dit à Abbot que les créatures de la nuit servent le mal et non Dieu. Après cela, Richter intervient lorsqu’une créature nocturne apparaît pour nuire à Tera. Alors que le jeune Belmont s’occupe de toutes les entités maléfiques, Tera se rend directement à l’endroit où Maria est retenue captive pour l’aider.

Fin de Castlevania Nocturne : Tera meurt-elle ?

Tera aime tellement Maria qu’elle ne peut supporter de la voir sacrifiée. Lorsque la Messie des Vampires s’approche de Maria, Richter tente d’attaquer la vampire, mais ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Tera saute donc dans la bagarre et essaie ses propres capacités magiques sur la Messie, mais elle échoue à son tour. Tera demandé à Abbot d’utiliser ses créatures de la nuit contre la Messie pour l’empêcher de tuer leur fille, mais il n’en fait rien.

La Messie clarifie alors qu’elle ne voulait pas tuer Maria : en fait, elle voulait la transformer en l’une des siennes et lui offrir la vie éternelle. Cependant, Tera ne peut le permettre, alors elle sacrifie sa mortalité, se fait mordre par la Messie et se transforme en vampire. Donc, elle ne meurt pas mais subit une transformation vampirique.

La machine pour forger les créatures de la nuit a-t-elle été renvoyée en enfer ?

La Messie avait l’habitude d’envoyer les cadavres humains à Abbot, et il les transformait en créatures de la nuit grâce à sa maîtrise de la forge, les créatures mortelles étant utilisées par les vampires pour combattre contre l’humanité.

Le seul moyen de se débarrasser des démons était de renvoyer la machine de fabrication de créatures de la nuit en Enfer. Tera commence à chanter les sorts pour ouvrir les portails de l’enfer, et Annette, de l’autre côté, soulève l’appareil pour qu’elle puisse le pousser vers la porte. Cependant, Tera doit abandonner le chant en cours de route pour sauver sa fille de la Messie, donc la machine n’a pas pu passer à travers le portail.

Qui est Alucard ?

Juste au moment où Drolta allait tuer Richter, elle se fait poignarder par quelqu’un par-derrière. Ce n’est autre que le fils immortel de Dracula Tepes, Alucard, qui avait aidé Trevor et Syphia à combattre son propre père 300 ans auparavant.

Dans la série Castlevania sortie en 2017, nous avons vu Tepes essayer de mettre fin à l’humanité après que sa femme a été tuée par des humains pour avoir pratiqué la science. Cependant, Alucard, le fils de Dracula, savait que sa mère n’aurait pas voulu de ce génocide. Alors, Alucard s’est opposé à son propre père, et à la fin, il s’est associé à Trevor et Syphia pour tuer Tepes. Cependant, on peut supposer en toute sécurité qu’Alucard s’est caché après cela, et c’est la raison pour laquelle il était considéré comme mort. Mais il est de retour, et il a un plan.

Drolta est tombée à la fin de la saison 1, et Abbot a été envoyé en Enfer. Tera, Annette, Richter et Maria sont tous vivants et prêts à faire face à la Messie. Mais ce qu’ils ignorent, c’est que la Messie a quelque chose de plus grand en réserve pour eux.

Alucard a l’air sérieux et déterminé, et il est également tout à fait possible qu’il soit le seul à pouvoir tuer la Messie. Richter et Alucard se sont rencontrés dans un face à face pour la première fois à la fin de la saison 1, et cette rencontre ouvre le champ des possibles pour la saison 2, prévue entre janvier et mars 2025.

