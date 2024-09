Les 8 meilleurs films et séries Marvel à voir avant Agatha All Along

Avant de plonger dans les aventures magiques d’Agatha Harkness dans Agatha All Along, voici notre liste complète de séries et films qu’il peut être utile de (re)voir avant la série Marvel.

Cela fait trois ans que la mini-série WandaVision a captivé le monde, et c’est maintenant au tour de son spin-off, Agatha All Along, de ramener le public du côté magique du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Se déroulant plusieurs années après que Wanda Maximoff a quitté Westview, la série Agatha All Along nous ramènera au côté de la sorcière campée par Kathryn Hahn alors qu’elle se lance dans un dangereux périple pour récupérer les pouvoirs qu’elle a perdus suite à sa confrontation avec la Sorcière Rouge.

Étant donné que le lore du MCU est très profond, il existe plusieurs films et séries à regarder avant de plonger dans l’univers des sorcières. Voici donc chaque projet Marvel à visionner avant le lancement d’Agatha All Along sur Disney+.

8. Hawkeye

Niveau d’importance : 2/10

Marvel Studios

La mini-série centrée sur le membre le plus humain des Avengers n’est pas indispensable pour Agatha All Along, sauf si vous voulez savoir ce qu’un membre proche de Wanda Maximoff a fait après les événements d’Avengers : Endgame.

En effet, Clint Barton était l’un des alliés les plus proches de Wanda, l’ayant aidé à s’échapper de son emprisonnement dans Captain America : Civil War et l’ayant réconforté après la perte de Vision aux mains de Thanos.

Hawkeye suit Clint lors de ses aventures dangereuses à New York, où il doit échapper à la nouvelle Veuve Noire, l’une des plus grandes assassines depuis Natasha Romanoff, expier les péchés de son passé, et surveiller Kate Bishop, une jeune aspirante Avenger qui se met constamment en danger de mort.

7. Avengers : Endgame

Niveau d’importance : 3/10

Marvel Studios

Malgré le fait qu’il s’agisse du chapitre final pour certains des personnages les plus populaires du MCU, Avengers : Endgame n’a pas beaucoup d’impact sur les histoires d’Agatha et de Wanda.

Le principal élément à retenir du film est que Wanda est ramenée à la vie après le fameux Snap et qu’elle se mesure à Thanos, étant bien décidée à se venger de celui qui l’a privé de l’amour de sa vie.

C’est incroyablement déchirant de voir Wanda dans une telle douleur, mais le film lui-même n’apporte pas beaucoup de substance à son histoire globale.

6. Captain America : Le Soldat de l’hiver

Niveau d’importance : 4/10

Marvel Studios

Captain America : Le Soldat de l’hiver est là où le voyage des sorcières du MCU a réellement commencé, car Wanda et son frère jumeau Pietro sont introduits via une scène inter-générique à la fin du film.

C’était la première fois que le public découvrait les expériences réussies d’Hydra impliquant le Tesseract, et un aperçu du chaos que les jumeaux Maximoff apporteraient à la franchise par la suite.

5. Avengers : L’Ère d’Ultron

Niveau d’importance : 6/10

Marvel Studios

Après Le Soldat de l’Hiver, le film Avengers : L’Ère d’Ultron a permis aux spectateurs de voir de quoi Wanda et Pietro étaient vraiment capables.

Bien que la magie de Wanda en soit à ses débuts dans ce second volet de la saga Avengers, on peut d’ores et déjà se rendre compte que le personnage fait partie des êtres les plus puissants du MCU, et ce pouvoir deviendra l’un de ses traits les plus marquants.

Le film introduit également le personnage de Vision, un androïde possédant un corps synthétique (ou synthézoïde) et doté d’une conscience. Avec l’aide d’Helen Cho, il a été créé par Ultron, qui souhaitait avoir un corps plus puissant, mais l’antagoniste n’a finalement pas pu télécharger son esprit dans ce nouveau corps, et ce sont les Avengers qui l’ont récupéré par la suite.

Ce film scelle la connexion entre Vision et Wanda, alors que les deux personnages partagent un long regard lorsque le synthézoïde prend forme, marquant ainsi le début de leur relation.

4. Captain America : Civil War

Niveau d’importance : 7/10

Marvel Studios

Captain America : Civil War explore la perception que le monde a de Wanda et de sa magie apparemment incontrôlable, un thème récurrent dans le reste de son parcours dans le MCU.

Comme Wanda ne contrôle pas totalement ses pouvoirs, ils provoquent souvent le chaos et la destruction. Au début du film, un incident horrible amène le gouvernement américain à croire qu’elle, ainsi que le reste des Avengers, devraient répondre à une autorité unifiée pour éviter de nouveaux désastres.

De plus, la relation entre Wanda et Vision devient plus romantique. Il est le seul être qui voit Wanda telle qu’elle est vraiment, mais il a du mal à concrétiser leur relation en raison de son obligation à suivre les règles, quoi qu’il en coûte.

C’est la première fois que Wanda et Vision sont vus comme un couple, et leur lien ne fera que se renforcer dans les projets suivants.

3. Avengers : Infinity War

Niveau d’importance : 8/10

Marvel Studios

Tandis que Civil War a établi Wanda et Vision comme étant un jeune couple amoureux, Avengers : Infinity War a montré que leur relation était l’un des cœurs battants du MCU.

Comme Vision a été créé grâce à la Pierre de l’Esprit, Thanos l’a ciblé pour accomplir son plan, qui consiste à éradiquer la moitié de la population de l’univers.

Infinity War a non seulement montré jusqu’où Wanda était prête à aller pour sauver le synthézoïde qu’elle aime, mais a également permis au public de voir la profondeur de leur lien, ce qui a renforcé la dévotion des fans pour leur histoire d’amour.

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Niveau d’importance : 9/10

Marvel Studios

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est l’un des meilleurs films à regarder si vous voulez voir à quel point Wanda Maximoff est puissante sous sa vraie forme en tant que Sorcière Rouge.

À ce stade du MCU, Wanda vient de perdre Vision et se sent incroyablement isolée de ses collègues Avengers après avoir régné sur la ville de Westview dans le New Jersey, lors des événements de WandaVision.

Désormais détentrice du Darkhold grâce à Agatha Harkness, et alimentée par sa colère de voir sa famille constamment arrachée à elle, Wanda n’a pas peur de montrer toute l’étendue de son immense pouvoir, confirmant ainsi qu’elle fait bel et bien partie des personnages les plus redoutables du MCU.

1. WandaVision

Niveau d’importance : 10/10

marvel studios/disney

La première place de cette liste revient à la mini-série qui a présenté Agatha Harkness au public.

Face au deuil de la perte définitive de Vision à la fin d’Avengers : Endgame, WandaVision montre comment Wanda gère ses vagues d’émotions comme seule une sorcière de son calibre le pourrait : en asservissant une petite ville pour qu’elle se plie à ses fantasmes de bonheur familial.

La mini-série explore non seulement le chaos émotionnel de Wanda qui peine à accepter la perte de ses proches, mais aussi comment certains peuvent tirer profit de ces sentiments puissants, ce qui est exactement le rôle d’Agatha Harkness.

Bien qu’Agatha ait été la méchante inattendue de la série, il est amusant de revoir WandaVision pour remarquer ses indices diaboliques et ses manigances égoïstes.

Et si elle n’a eu qu’un rôle secondaire dans l’histoire de Wanda, Agatha All Along mettra la sorcière titulaire au premier plan, tandis que la Sorcière Rouge restera en retrait, tant qu’Agatha et les scénaristes du MCU le pourront.

La série Agatha All Along sera diffusée le 18 septembre sur Disney+. N’hésitez pas à découvrir les questions sur Wandavision auxquelles la série doit répondre. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les autres séries Marvel à venir, à l’instar de Daredevil: Born Again ou encore Ironheart.