Y aura-t-il un Venom 4 ? Explication du futur du symbiote au cinéma

L’histoire d’Eddie Brock et du symbiote se rapproche de sa fin, mais peut-on tout de même espérer un Venom 4 parmi les prochains projets de Sony ?

Si Venom 3 a été intitulé The Last Dance, ce n’est certainement pas pour rien. On s’attend en effet à ce qu’Eddie et son terrifiant camarade fassent leurs adieux, et pourtant ! Il serait malavisé de croire qu’une franchise qui rapporte de l’argent au box-office puisse être totalement délaissée par Sony, qui continue de chouchouter l’univers de Spider-Man.

On peut ainsi très justement s’interroger sur la suite des aventures du symbiote au sein du monde de l’Araignée, et si son parcours doit véritablement s’arrêter après le troisième volet de sa propre saga. Qu’en disent les créateurs, entre Tom Hardy et la réalisatrice Kelly Marcel ? On vous dit tout sur un éventuel Venom 4.

Un film Venom 4 est-il prévu après Venom The Last Dance ?

À ce jour, il n’y a aucun plan pour un Venom 4 au cinéma : Venom The Last Dance est considéré comme le dernier de la série.

Le Eddie Brock/Venom incarné par Tom Hardy n’est donc plus censé revenir dans l’univers de Spidey, ce que l’acteur principal et la scénariste et réalisatrice Kelly Marcel ont annoncé lors de la campagne de promotion du film : “On savait que ce serait trois films,” a ainsi déclaré Kelly Marcel (via People). “Dès le début, on savait que ce serait une trilogie et qu’il y aurait cette fin-là.“

“Sony m’a demandé de [réaliser] et j’ai répondu ‘d’accord.’ J’ai participé aux deux premiers films, et nous savions que celui-ci serait le troisième et dernier, et qu’il allait être à la fois explosif et émouvant.”

Le film Venom: The Last Dance est attendu pour le 30 octobre au cinéma, mais il tease déjà la fin du partenariat entre Eddie et Venom. Pourtant, cela ne signifie pas pour autant une conclusion définitive pour les frasques des symbiotes de Sony.

Car Kelly Marcel a également laissé entendre qu’il pourrait y avoir d’autres films autour de Venom : l’univers de Spider-Man est vaste, et les directions possibles sont nombreuses. Il faut également compter sur Knull, vilain emblématique des comics, qui fera son apparition dans Venom 3. Et d’après la réalisatrice, ce ne sera qu’une introduction du personnage. Comme elle le précise auprès d’IGN : “Le film introduit Knull, mais ne fait qu’effleurer la surface de son histoire. Les plus grands méchants de films Marvel se développent au fil du temps.“

