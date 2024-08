Film Until Dawn : tout ce qu’on sait sur l’adaptation du jeu vidéo d’horreur

Un film basé sur Until Dawn est officiellement en préparation, voici donc tout ce que nous savons sur cette prochaine adaptation cinématographique.

Si le studio britannique Supermassive Games s’est fait connaître chez les joueurs, c’est principalement grâce à leur jeu Until Dawn, qui était alors considéré par beaucoup comme l’une des meilleures surprises de la rentrée 2015 juste après sa sortie. En effet, sorti sur PlayStation 4 en août 2015, ce survival horror est rapidement devenu un classique de la console Sony.

L’article continue après la publicité

En raison de sa popularité, Supermassive a confirmé qu’une version remasterisée du jeu devrait sortir en 2024, avec des graphismes remaniés et de nouvelles cinématiques incluses dans la réédition.

L’article continue après la publicité

Confirmant encore plus le retour en force du jeu solo, l’adaptation en prise de vues réelles est également confirmée, donnant vie au jeu d’horreur sur grand écran.

Voici donc tout ce que nous savons sur le prochain film Until Dawn.

L’article continue après la publicité

La date de sortie du film Until Dawn n’a pas encore été officiellement annoncée, mais certains estiment qu’il pourrait être attendu pour 2025.

“Le film Until Dawn arrive bientôt en exclusivité dans les salles de cinéma.”

D’abord annoncé en janvier 2024, les fans ont récemment pu avoir des nouvelles de l’adaptation cinématographique d’Until Dawn, puisque The Hollywood Reporter a révélé que le tournage du film devrait commencer mi-août de cette année.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous mettrons donc à jour cette section lorsqu’une date de sortie sera confirmée.

Qui fait partie du casting du film Until Dawn ?

Supermassive Games

Initialement révélée par Deadline, la première vague de membres du casting pour Until Dawn a été confirmée.

Peter Stormare reprendra son rôle du Dr Hill, la figure mystérieuse qui aide à façonner le récit de votre parcours dans le jeu vidéo.

Le film a déjà une longue liste d’autres acteurs, qui peut être consultée ci-dessous :

L’article continue après la publicité

Ella Rubin : Rôle à déterminer

Michael Cimino : Rôle à déterminer

Ji-young Yoo : Rôle à déterminer

Odessa A’zion : Rôle à déterminer

Maia Mitchell : Rôle à déterminer

Belmont Cameli : Rôle à déterminer

Nous mettrons à jour cette section lorsque d’autres acteurs seront ajoutés au casting.

Quelle est l’intrigue du film Until Dawn ?

Bien que les détails exacts de l’intrigue pour l’adaptation cinématographique n’aient pas encore été confirmés, on peut supposer que le film suivra probablement le récit du jeu.

L’article continue après la publicité

Until Dawn se concentre sur un groupe d’adolescents qui décident de visiter un chalet de ski appartenant à leurs amis Josh, Hannah et Beth. Lorsqu’un accident tragique se produit, les adolescents retournent au chalet un an plus tard, et leurs amitiés et dynamiques ont complètement changé suite aux événements des années précédentes.

L’article continue après la publicité

Cependant, après avoir découvert qu’ils sont traqués, ils doivent travailler ensemble et se protéger mutuellement. Le groupe d’adolescents doit faire tout son possible pour survivre jusqu’à l’aube, moment où les autorités arriveront pour les sauver.

L’article continue après la publicité

Et pour les fans de jeux d’horreur et de cinéma, consultez nos guides sur les films Return to Silent Hill et Dead by Daylight. Vous pouvez également découvrir notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir.