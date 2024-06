Film Peaky Blinders : tout ce qu’on sait sur le retour de Tommy Shelby

Un film Peaky Blinders compte bien relancer l’histoire des Shelby après l’énorme succès de la série en streaming. On vous dit tout ce qui a été annoncé le concernant jusqu’à présent.

Le drame avec Cillian Murphy a triomphé sur les plateformes de streaming durant la dernière décennie, et a perduré jusqu’à une saison 6 sortie en 2022. Alternant entre tragédie, désespoir et hédonisme, Peaky Blinders s’est amusé à dépeindre une Grande-Bretagne blessée après les événements de la Première Guerre Mondiale.

Présentant à chaque saison un nouveau chapitre de la famille des Shelby, la production a toujours reçu des éloges de son public. Difficile face à un tel succès de laisser les personnages disparaître : on sait désormais qu’il y aura bien un long-métrage, alors que Netflix a dévoilé des informations sur sa production. On vous dit tout ce qu’on sait sur le film Peaky Blinders.

Y a-t-il une date de sortie pour le film Peaky Blinders ?

Non, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour le film Peaky Blinders. En revanche, on sait que le tournage commencera en septembre 2024.

Le créateur Steven Knight a confirmé la nouvelle à BirminghamWorld lors de la première de son nouveau spectacle This Town en mars 2024.

Deux séries dérivées de Peaky Blinders ont également été annoncées sur Netflix, bien qu’elles soient moins avancées dans leur développement.

Qui fait partie du casting du film Peaky Blinders ?

Cillian Murphy reprendra son rôle de Tommy Shelby dans le film Peaky Blinders – pour le plus grand plaisir des fans. Une liste complète n’a cependant pas encore été annoncée pour le reste de la distribution.

Bien que certains des acteurs originaux reviendront, Steven Knight a déclaré à Radio Times vouloir trouver également de nouveaux visages : “Il y a tellement de gens, tellement de grands acteurs, avec qui nous sommes déjà en conversation pour le film, et pour ce qui suivra. Mais je pense que ce que nous voulons faire, c’est continuer à surprendre les gens et à découvrir de nouveaux talents.“

Peaky Blinders a en effet contribué à lancer quelques carrières, notamment pour des acteurs comme Josh O’Connor que l’on a retrouvé dans Challengers et qui apparaîtra au casting de Wake Up Dead Man, le prochain volet de la franchise À couteaux tirés.

Quel pourrait être le scénario du film Peaky Blinders ?

Aucun synopsis officiel de l’intrigue n’a encore été partagé, mais le film se déroulera durant la Seconde Guerre Mondiale et intégrare des “histoires vraies“.

netflix

Steven Knight a partagé (via RadioTimes) : “J’ai cette idée en tête depuis un moment, une histoire avec les Peaky pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j’ai intégré trois histoires vraies dans le film. Des histoires vraies, secrètes et inconnues sur la Seconde Guerre mondiale, auxquelles j’ai ajouté les Peaky. Beaucoup de choses de cette époque ont réellement eu lieu mais n’ont pas été incluses dans les livres d’histoire. Ce sont donc sur ces événements que je me concentre.”

Steven Knight a également avoué espérer “réhabiliter” Tommy. “Mon intention a toujours été de le réhabiliter pour qu’à la fin, il soit véritablement un homme bon faisant de bonnes actions. Montrer le déroulement de ce parcours et ses raisons, et gérer tout le stress post-traumatique de la Première Guerre mondiale.”

Y a-t-il une bande-annonce pour le film Peaky Blinders ?

Non, il n’y a pas encore de bande-annonce pour le film. Le tournage de Peaky Blinders commence en septembre 2024.

En attendant, il est toujours possible de se replonger dans le reste de la série : les saisons 1 à 6 de Peaky Blinders sont disponibles sur Netflix.

Et pour ceux qui voudraient davantage de nouvelles sur la star Cillian Murphy, il est possible de consulter notre guide de 28 ans plus tard. Mais si ça ne suffit pas, il y a aussi nos listes de films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, histoire de passer le temps avant le retour de Shelby.