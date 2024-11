Film Minecraft : date de sortie, trailers, casting, intrigue…

Il a fallu dix ans de développement, mais il arrive enfin : le film en live-action Minecraft se dévoile toujours un peu plus. Date, trailers, intrigue, on vous dit tout.

Les adaptations de jeux vidéo en films et séries ont toujours été populaires, mais les réussites se cumulent ces derniers temps : d’Arcane à The Last of Us, en passant par Super Mario Bros, le public semble avoir retrouvé le goût pour les histoires tirées des franchises vidéoludiques. Et un petit nouveau compte bien en profiter en 2025 : Minecraft se prépare à explorer de nouveaux horizons, et vise déjà le grand écran avec un long-métrage mêlant live-action et une tonne de CGI.

Une surprise pour les joueurs, le jeu s’appuyant sur un design très particulier et possédant un gameplay se prêtant difficilement au format du cinéma… du moins en théorie. Mais pour l’occasion, Warner Bros. s’est payé le luxe d’un casting solide, et on a déjà eu plusieurs aperçus du film Minecraft, en plus d’une date de sortie : on vous dit tout ce qu’on sait.

Quand sortira le film Minecraft ?

Le film Minecraft sortira le 2 avril 2025 au cinéma en France.

C’est une attente de dix ans qui touche à sa fin, alors que le projet a été confirmé par Warner Bros en 2014. Au point même qu’une bonne partie du public adolescent à l’époque est depuis devenue adulte. Heureusement pour les producteurs, le jeu a lui-même prouvé qu’il était intemporel et touchait toutes les tranches d’âge.

Quel est le casting du film Minecraft ?

Le casting du film Minecraft est composé d’une distribution prestigieuse, incluant Jason Momoa, Jack Black et Jennifer Coolidge.

Warner Bros.

Retrouvez ci-dessous la liste des acteurs de A Minecraft Movie :

Jason Momoa dans le rôle de Garret Garrison

Jack Black dans le rôle de Steve

Danielle Brooks dans le rôle de Dawn

Emma Myers dans le rôle de Natalie

Sebastian Eugene Hansen dans le rôle de Henry

Matt Berry

Jennifer Coolidge

Kate McKinnon

Jemaine Clement

Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Matt Berry et Sebastian Eugene Hansen étaient déjà connus depuis un moment, mais le casting de Jack Black a été annoncé le 2 janvier 2024, ce qui a pu susciter beaucoup d’enthousiasme après son succès en tant que Bowser dans Super Mario Bros, le film.

Intrigue du film Minecraft

Le film Minecraft entraînera quatre outsiders dans un monde cubique où l’imagination est la seule limite. Ils devront protéger les habitants de La Surface de créatures malveillantes, tout en apprenant à maîtriser les codes de ce nouvel univers au côté de Steve.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’adaptation du film Minecraft semble s’inspirer du Story Mode, et chaque créature jouera un rôle, que ce soit pour aider les personnages humains à vaincre l’Ender Dragon ou au contraire pour tenter de les en empêcher.

Il semble également que Steve, l’expert fabricateur, fasse partie intégrante de cet étrange monde, contrairement aux quatre autres personnages transportés depuis notre réalité… à moins qu’il se berce juste d’illusions ?

Trailers du film Minecraft

Une nouvelle bande-annonce du film Minecraft est sortie le 19 novembre 2024. Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

La première bande-annonce était sortie le 4 septembre 2024 et permettait de révéler les personnages du long-métrage.

Les bandes-annonce offrent en effet aux fans un premier aperçu du monde en live-action et donnent une idée de ce à quoi s’attendre pour cette adaptation à venir.

Le 27 septembre 2024, c’est un aperçu exclusif qui a été diffusé, permettant aux fans de découvrir les coulisses de la création du nouveau film. Cet extrait inclut des commentaires du réalisateur Jared Hess et d’autres créateurs.

