Film Les Sims : tout ce qu’on sait sur l’adaptation du jeu EA

EA vient de confirmer que la franchise Les Sims aura droit à son propre film, et voici tout ce que nous savons à ce jour.

Les rumeurs selon lesquelles un film Les Sims était en préparation ont commencé à circuler en mars de cette année. Eh bien, il s’avère que ces fuites étaient vraies, comme l’a confirmé EA via un post sur X/Twitter le 17 septembre 2024.

La franchise ayant été lancée en 2000 avec le tout premier jeu Les Sims, les discussions autour d’une adaptation cinématographique étaient un sujet bien connu dans le passé, les fans spéculant sur son potentiel en termes d’intrigue et de personnages.

Maintenant qu’EA s’est exprimé à ce sujet, nous pouvons enfin avoir un aperçu de ce que le célèbre jeu de simulation de vie pourrait devenir en étant adapté sous la forme d’un long-métrage. Nous avons donc rassemblé ici tout ce que nous savons pour le moment sur le film Les Sims.

EA

Il n’y a pas encore de date de sortie pour le film Les Sims au moment où nous rédigeons ces lignes. Cependant, étant donné que la franchise fêtera ses 25 ans l’année prochaine, il est possible que le film sorte à ce moment-là. On ne sait pas encore si cela sera effectivement le cas, mais ce serait assez approprié, compte tenu de l’occasion.

Dans un article publié sur leur site le 17 septembre, EA a affirmé qu’il est “encore trop tôt pour partager plus d’informations sur le film”, mais ils ont mentionné qu’il fallait “rester à l’écoute pour plus de mises à jour” à l’occasion de leur 25e anniversaire l’année prochaine. Nous vous tiendrons informés et mettrons à jour cet espace dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Qui est impliqué dans le film Les Sims ?

EA n’a pas encore révélé l’intégralité du casting. Cependant, comme annoncé dans l’article mentionné précédemment, l’équipe des Sims travaille en partenariat avec Amazon MGM Studios pour réaliser ce film.

Ils ont également confirmé que la société de production de Margot Robbie, LuckyChap, ainsi que Vertigo Entertainment, seront impliquées dans le projet. De plus, Kate Herron, connue notamment pour son travail sur la série télévisée Loki, réalisera le film et coécrira le scénario avec Briony Redman.

L’intrigue du film Les Sims

En ce qui concerne l’histoire, Kate Gorman, vice-présidente et directrice générale des Sims chez EA, a déclaré auprès de Variety que l’équipe voulait “apporter une expérience Sims vraiment authentique sur grand écran.”

Si vous vous demandez à quoi cela pourrait ressembler, pensez à construire une piscine sans échelle, un exemple que de nombreux joueurs des Sims ont probablement expérimenté à un moment donné. En plus de cela, Gorman a également mentionné qu’il y aura des easter eggs comme les “Freezer Bunnies” (ou Lapin rose en VF) et a promis qu’il y aura “beaucoup de lore.”

“Je suis sûre qu’une piscine sans échelle sera présente quelque part, mais nous n’avons pas encore finalisé ces détails. Mais c’est l’idée : rendre hommage à tout le jeu, à la création et à l’amusement incroyables que les gens ont vécus au cours des 25 dernières années avec Les Sims.”

Le film Les Sims pourrait-il être une expérience qui brise le quatrième mur, ou quelque chose de similaire au film Minecraft ? Il y a des tonnes d’idées intéressantes que l’équipe pourrait exploiter, et il sera fascinant de voir comment cela évolue.

Voici tout ce que nous savons pour le moment sur le film Les Sims. En attendant d’en apprendre davantage, continuez dans la même thématique en découvrant notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir. Vous pouvez également consulter notre guide sur tous les films à voir en streaming ce mois-ci pour ne pas louper les nouveautés du moment.