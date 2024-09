Un film Harry Potter et l’Enfant Maudit est-il en préparation ?

Les rumeurs sur un film adaptant Harry Potter et l’Enfant Maudit circulent depuis des années, mais sans confirmation officielle ni date de sortie, le projet ne semble pas prêt de voir le jour.

Harry Potter et l’Enfant Maudit est une pièce de théâtre, dont l’action se déroule 19 ans après le roman Les Reliques de la Mort, le dernier roman de la saga Harry Potter. À une époque, peu après le succès des films, il semblait presque certain qu’elle aurait droit un jour à son adaptation sur grand écran.

Son adaptation cinématographique aurait ainsi pu être l’occasion de réunir le casting d’origine tant apprécié par les fans, et ainsi continuer leur héritage par le biais de leurs descendants.

Cependant, l’idée de transformer la pièce en film a été évoquée à plusieurs reprises, mais sans résultat concret pour le moment. Voyons donc où en est la situation actuellement.

Un film sur l’Enfant Maudit est-il en préparation ?

Il n’y a aucun signe indiquant qu’un film sur Harry Potter et l’Enfant Maudit est en préparation. Les rumeurs sont en grande partie attribuées à de fausses bandes-annonce créées par des fans.

Ces fausses bandes-annonce virales sont à l’origine de la plupart des discussions, à l’instar de celle que vous pouvez voir juste ci-dessous.

Pour le moment, il n’y a ni date de sortie ni aucun plan concernant un film Harry Potter et l’Enfant Maudit.

Ni Warner Bros., ni aucun autre studio ou service de streaming n’a annoncé de projet d’adaptation de L’Enfant Maudit. Plusieurs raisons expliquent pourquoi cela pourrait ne jamais se faire.

Le point le plus convaincant est qu’il y a déjà une série Harry Potter en cours de développement chez HBO. Warner Bros. a choisi de redémarrer la franchise sous la forme d’une série plutôt que de continuer avec de nouveaux films.

London Theatre

Toute affirmation selon laquelle un film était en développement n’a pas été confirmée, bien que certains rapports, remontant à plusieurs années, aient indiqué qu’une adaptation avait bel et bien été envisagée.

Selon Puck, David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, ainsi que les dirigeants Michael De Luca et Pam Abdy, auraient à un moment donné planifié de miser sur une adaptation qui aurait été commercialisée comme « Harry Potter 9 ».

Cependant, il y aurait eu des difficultés à convaincre les acteurs principaux de revenir, en raison de l’implication controversée de l’auteure J.K. Rowling dans la franchise, notamment suite à ses remarques sur les personnes transgenres.

De quoi parle L’Enfant Maudit ?

Harry Potter et l’Enfant Maudit raconte l’histoire d’Albus Potter et Scorpius Malefoy qui grandissent et jouent un rôle crucial lorsque des forces obscures, peut-être liées à Lord Voldemort, menacent le monde des sorciers.

Scorpius est le fils de Drago Malefoy, et Albus, comme montré à la fin de Les Reliques de la Mort, partie 2, est le fils de Harry et Ginny. Contrairement à leurs pères, les deux garçons sont meilleurs amis dans L’Enfant Maudit.

Harry Potter Theatrical Productions

L’histoire se déroule 19 ans après les événements des livres et films originaux, qui suivaient Harry, Ron et Hermione pendant leurs années à Poudlard.

Sans trop en dire pour ne pas spoiler celles et ceux qui n’auraient pas vu la pièce, des forces sombres planent sur l’intrigue, et les garçons se retrouvent au centre du mystère.

Un nouveau film Harry Potter est-il en préparation ?

Il n’y a pas de nouveau film Harry Potter en préparation, mais une série HBO est en développement et fera office de reboot sur le petit écran.

En septembre 2024, le projet de la série a vraiment pris de l’ampleur, avec un appel au casting ouvert pour les rôles de Harry, Ron et Hermione. Cela laisse entendre que la série sera un remake des livres originaux, ce qui rend peu probable le développement d’un autre film par-dessus cela.

Pour l’instant, il semble donc que vous devrez vous contenter de la série de films originale de 2001 à 2011 pour satisfaire votre envie de magie au cinéma.

