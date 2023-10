Le film d’horreur Winnie l’Ourson montré dans une école : les parents sont en colère

Winnie the Pooh : Blood and Honey, parodie d’horreur sur les aventures du célébrissime ourson, a été montrée à des enfants dans une école en Floride, provoquant le désespoir chez les parents.

Winnie the Pooh : Blood and Honey de Rhys Waterfield est sorti le 15 février 2023 aux États-Unis, profitant que les droits sur l’adorable peluche étaient tombés dans le domaine public. Le film, interdit aux moins de 17 ans au Royaume-Uni et aux moins de 12 ans en France, a pourtant été montré aux élèves d’une école en Floride.

Le film d’horreur verse dans le slasher, un genre dans lequel plusieurs victimes sont éliminées les unes après les autres. On revisite alors le classique de notre enfance, en mettant en scène Winnie et Porcinet dans une virée meurtrière, souhaitant se venger d’avoir été abandonnés par Jean-Christophe.

Et pour certains enfants, Winnie l’Ourson n’évoquera pas les mêmes souvenirs que la majorité des fans de l’adorable mangeur de miel. Car c’est bien le film d’horreur qui a été montré en classe, bouleversant des élèves de 9 ans et énervant fortement les parents.

Winnie l’ourson vs des enfants : les parents en colère

Winnie the Pooh est interdit aux moins de 17 ans au Royaume-Uni et aux moins de 12 ans en France, mais n’a pas reçu de classification aux États-Unis. Il est pourtant réputé pour sa violence explicite et son contenu sanglant. Le titre Blood and Honey peut d’ailleurs être traduit par Sang et Miel.

Une maman des enfants ayant eu droit à la version alternative de l’Ourson de Disney, Michelle Diaz, s’est entretenue auprès de CBS News pour faire part de sa colère. Ses jumeaux seraient “dévastés” alors que le film avait été diffusé en cours de maths le 2 octobre 2023.

Après une réunion avec le directeur, elle a déclaré au média : “Je me sens complètement abandonnée par l’école. Ils [les élèves] ont été exposés pendant 20 à 30 minutes à un film intitulé Winnie l’Ourson, Blood and Honey. (…) Il [le professeur] n’a pas arrêté le film, même si des enfants disaient ne pas vouloir le voir.“

La directrice de l’école, Mme Vera Hirsh, a déclaré dans un communiqué à CBS News : “L’école a pris conscience qu’un segment d’un film d’horreur a été montré à des élèves de quatrième année, lundi 2 octobre 2023, qui n’était pas adapté à leur âge. (…) Notre administration a rapidement abordé cette question directement avec l’enseignant et a pris des mesures appropriées pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves. (…) Nous surveillons activement les élèves, et notre conseiller en santé mentale et notre directeur ont déjà rencontré ceux qui ont exprimé des inquiétudes.“

Les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire, entre horreur et amusement

Inévitablement, l’incident a attiré l’attention sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes partageant alors leurs pensées en ligne.

“Cette histoire est à la fois hilarante et dégoûtante. J’ai vu ce film, et cet enseignant savait ce qu’il faisait.“

“Qui transforme Winnie l’Ourson en un film d’horreur ??? Quoi !!!??? Parents, vous prenez vraiment un risque en laissant vos enfants fréquenter les écoles publiques“

“Ils ont probablement apprécié.”