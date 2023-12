Ferrari : L’histoire vraie et macabre de l’accident des Mille Miglia 1957

Ferrari, avec Adam Driver dans le rôle du célèbre entrepreneur automobile, présente le crash survenu lors des Mille Miglia 1957. Découvrez la véritable histoire de cet incident.

Réalisé par Michael Mann, qui est également derrière Heat ou Le Dernier des Mohicans, Ferrari, avec Adam Driver et Penelope Cruz devrait bientôt débarquer en France sur plateforme Prime Video.

Le synopsis officiel du film indique : “Au cours de l’été 1957, Enzo Ferrari, ancien pilote automobile, est en crise. La faillite guette l’entreprise que lui et sa femme, Laura, ont créée à partir de rien dix ans plus tôt. Leur mariage tumultueux doit faire face au deuil d’un fils et à la reconnaissance d’un autre. Pour tenter d’assurer leur survie, il jette les dés sur une course – 1 000 miles à travers l’Italie, l’emblématique Mille Miglia.”

Basé sur la véritable vie d’Enzo Ferrari, voici tout ce que vous devez savoir sur la tragique histoire vraie de l’accident des Mille Miglia en 1957.

Ferrari : La véritable histoire de l’accident des Mille Miglia 1957

En 1957, l’accident des Mille Miglia a tué neuf spectateurs lors de la course automobile de 1 000 miles en Italie – un événement présenté dans le film Ferrari.

La cause ? Une voiture Ferrari qui a perdu le contrôle. L’incident s’est produit à quelques miles de la fin de la course de 11 heures, à cause d’une crevaison du pilote espagnol Alfonso de Portago. Sortant de la route, la voiture de Portago a heurté neuf spectateurs à proximité, dont cinq étaient des enfants. Dans le film, l’incident est montré se produisant dans un virage résidentiel tranquille avec seulement une petite rangée de maisons à proximité.

Portago et son copilote Edmund Nelson ont également été tués sur le coup. Les plus jeunes des spectateurs étaient Valentino Rigon, âgé de 6 ans, et sa sœur Virginia, 9 ans. Les Mille Miglia n’ont plus jamais été courus, les courses automobiles étant déjà considérées comme l’un des sports les plus dangereux du monde avant l’accident. Ce qui distinguait les Mille Miglia était l’utilisation de routes publiques, ce qui a finalement conduit à sa chute.

“C’est l’incertitude du futur qui attire le plus l’aventurier“, avait déclaré de Portago auparavant. “Peu de professions… ont moins de sécurité et plus d’incertitude sur l’avenir que la course automobile. On peut être au sommet une seconde, mais il suffit d’une petite erreur et on est mort à la suivante.“

Enzo Ferrari jugé

Sans surprise, Enzo Ferrari est alors devenu le “coupable” derrière l’accident. Avec le recul, non seulement Ferrari était le plus facile à blâmer en raison de sa propriété de l’entreprise, mais aussi parce que ladite entreprise luttait pour maintenir son succès antérieur. Il a ensuite été jugé pour homicide involontaire, bien que cela ne soit jamais dépeint en détail dans le film.

Dans son livre sur le procès de Ferrari, l’auteur Luca Dal Monte a déclaré via History : “Si Enzo est reconnu coupable, il va en prison. S’il va en prison, son usine ferme. Si son usine ferme, il n’y a plus de Ferrari aujourd’hui. Je ne pense pas que ce soit une exagération de dire que s’il avait été reconnu coupable, l’histoire aurait été écrite différemment. Non seulement l’histoire de Ferrari, mais l’histoire des automobiles et certainement celle des courses automobiles.“

Enzo Ferrari a continué à travailler dans l’entreprise pendant les trois années du procès et a été par la suite acquitté de toutes les charges. Bien que Michael Mann choisisse de ne pas montrer les conséquences des Mille Miglia dans le film, le destin de Ferrari est documenté juste avant le générique de fin.