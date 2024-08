Le studio derrière Reacher met la clé sous la porte : quel avenir pour ses séries en cours ?

C’est un gros studio qui vient de fermer ses portes pour de bon, après avoir signé des succès dans le streaming tels que Reacher et Jack Ryan, remettant en question l’avenir de nombreuses productions toujours en cours.

Lancé en 2013, Paramount Television Studios avait pour but de ramener Paramount Pictures dans le secteur de la télévision, après son âge d’or des années 1950 et 1960, durant lesquelles le studio était responsable de séries de renom telles que Star Trek et L’Extravagante Lucy. La nouvelle itération avait plutôt bien relevé le défi, produisant des séries à succès comme Reacher et Jack Ryan pour Prime Video, The Offer pour Paramount+, 13 Reasons Why et The Haunting of Hill House pour Netflix, et plus récemment Bandits, bandits pour Apple TV+.

Mais tous les efforts déployés n’ont pas suffi à maintenir l’entreprise à flot. Et alors que Paramount Global a cherché de nouveaux moyens d’économiser 500 millions de dollars en vue d’une fusion avec Skydance, c’est le studio de télévision qui a fermé ses portes après le licenciement de son personnel. Mais qu’en sera-t-il des séries encore en cours, telles que Reacher qui doit encore présenter sa saison 3 ?

Reacher, Bandits, bandits, Cross : que va-t-il arriver aux séries des studios Paramount ?

D’après The Hollywood Reporter, les séries encore en cours seront transférées à CBS, qui se chargera de prendre la relève : si des retards peuvent survenir sur les sorties, elles restent cependant assurées à ce stade.

Dans une note adressée aux employés et rapportée par THR, la présidente du studio, Nicole Clemens, écrit : “Cette période a été difficile et a transformé toute l’industrie, et malheureusement, notre studio n’est pas épargné.”

En parlant de la dernière décennie, Clemens déclare que Paramount “a surmonté des obstacles en apparence infranchissables grâce à une combinaison de force, de détermination et d’un engagement indéfectible.”

Plus loin dans le communiqué, la présidente continue : “Bien que Paramount Television Studios arrive à sa fin, nous vivrons à travers les séries qui continueront d’être appréciées par les publics du monde entier pendant des années. Nous avons cimenté notre héritage en guidant certaines des séries les plus influentes, primées et acclamées par la critique de l’ère du streaming.”

Et en attendant de découvrir les répercussions sur les prochaines productions, vous pouvez toujours aller voir du côté de la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.