Faut-il voir les films Dune avant la série Dune Prophecy ?

Une nouvelle épopée commence sur petit écran, mais peut-on regarder la série Dune Prophecy sans avoir vu les films au cinéma avant ?

Longtemps réputé comme impossible à adapter, le roman de Frank Herbert a finalement réussi à trouver le chemin des salles dans une version qui n’aura pas manqué de convaincre son public, grâce à la réalisation de Denis Villeneuve et la présence d’un casting de qualité, de Zendaya à Timothée Chalamet, en passant par Rebecca Ferguson ou encore Oscar Isaac.

L’article continue après la publicité

Mais l’univers de science-fiction est plus vaste que ce que les deux films laissent percevoir, et l’histoire du mystérieux et obscur Bene Gesserit remonte à bien plus loin que celle de Paul Atréides et sa mère Lady Jessica. C’est là que la série Dune Prophecy intervient, adaptant cette fois le roman de Brian Herbert (à savoir le fils de Frank Herbert) et Kevin J. Anderson, La Communauté des Sœurs. Mais peut-on lancer les épisodes sans avoir vu les films Dune de Denis Villeneuve ?

L’article continue après la publicité

Faut-il avoir vu les films Dune avant Dune Prophecy ?

Il n’est pas nécessaire de voir les films Dune pour regarder les épisodes de Dune : Prophecy.

L’article continue après la publicité

Les deux histoires s’inscrivent bien dans le même univers, mais la série étant un préquel aux films Dune de Denis Villeneuve, les spectateurs n’ont pas besoin de connaître les aventures de Paul Atréides et compagnie.

Il peut toutefois être plus simple de percevoir les quelques références et de comprendre le système des grandes Maisons de l’Imperium et les prémices de l’ordre du Bene Gesserit grâce aux deux longs-métrages. Toutefois, Dune : Prophecy parvient à introduire son univers à sa manière, et ne perd pas son public le plus néophyte – même si l’univers de la série est déjà complexe lui-même.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans quel ordre regarder les films et la série Dune ?

Il est possible de suivre deux ordres de visionnage : soit celui de la sortie des films et de la série, soit l’ordre chronologique des événements de l’histoire.

Les films Dune de Denis Villeneuve se déroulent des milliers d’années après les événements de la série Dune : Prophecy, et peuvent donc être visionnés après les épisodes de la production HBO. Mais certains éléments seront également plus appréciés dans la série par ceux qui connaissent déjà le récit autour de Paul Atréides. Le choix n’aura donc pas d’impact significatif sur l’expérience et revient ainsi dans tous les cas au spectateur.

L’article continue après la publicité

La série Dune : Prophecy est diffusée en streaming sur Max, tandis que les films sont disponibles sur différentes plateformes.

L’article continue après la publicité

Le premier Dune est en streaming sur Max, Prime Video et myCANAL. De son côté, Dune : Deuxième Partie est accessible sur myCANAL, et peut également être acheté ou loué au format physique ou en VOD.

Dune Prophecy ne fait que commencer : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et pour plus de contenus, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.