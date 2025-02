Faut-il voir la série Falcon avant Captain America Brave New World ?

Sam Wilson roule des mécaniques sur grand écran, mais faut-il avoir vu la série Falcon et le Soldat de l’Hiver avant de se rendre en salles pour Captain America Brave New World ?

L’année 2024 a été pauvre en super-héros du côté de Marvel, mais 2025 rectifie le tir et attaque fort : alors que les spectateurs ont déjà pu découvrir Votre fidèle serviteur Spider-Man et attendent impatiemment le retour de Charlie Cox dans Daredevil Born Again côté séries, le grand écran est quant à lui pris d’assaut par Sam Wilson, chargé de reprendre le bouclier de Steve Rogers dans un film solo.

Captain America Brave New World plonge en effet le nouveau héros aux couleurs de l’Amérique dans une nouvelle intrigue le forçant à faire de son mieux pour assumer son rôle de protecteur, mais ce n’est pas la première fois que l’ancien Falcon apparaît au sein du MCU. Car Sam avait déjà partagé l’affiche avec Bucky dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, diffusée en 2021 sur Disney+ : faut-il voir les épisodes avant le film ?

Faut-il voir la série Falcon et le Soldat de l’Hiver avant le film Captain America Brave New World ?

Il est possible de comprendre l’intrigue de Captain America Brave New World sans avoir vu la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, mais cette dernière permet tout de même de mieux introduire un personnage en particulier dans le long-métrage sorti le 12 février 2025.

Le MCU n’a pas changé sa formule, impliquant caméos et récits entrecroisés avec la plupart de ses autres titres, qu’ils soient destinés au petit écran comme à la grande toile. Ceux qui ne veulent rater aucun clin d’œil auront donc tout intérêt à voir les précédents opus de Marvel, y compris L’incroyable Hulk de Louis Leterrier, sorti en 2008.

Néanmoins, l’intrigue de Captain America Brave New World reste compréhensible pour les néophytes, ou encore les spectateurs n’ayant pas spécialement envie de sacrifier plusieurs journées de visionnage pour faire leurs devoirs.

Quant à sa scène post-générique, elle permet surtout de teaser la suite des films et séries au sein du MCU : on vous explique tout sur cette ultime séquence ici.