Les fans de Young Sheldon ne “verront plus jamais Georgie de la même façon” après une vidéo

Le spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage est attendu pour la fin de l’année 2024, mais certains fans se disent déjà choqués par une vidéo présumée de l’acteur Montana Jordan.

Le frère aîné de Sheldon, Georgie, a eu droit à ses moments de gloire dans Young Sheldon, série préquelle de The Big Bang Theory. Et le succès du personnage est loin de s’arrêter, puisque les spectateurs le retrouveront ensuite dans un nouveau spin-off, attendu pour octobre 2024 : Georgie & Mandy’s First Marriage.

L’article continue après la publicité

Pourtant, après l’annonce de la date de sortie des nouveaux épisodes, des rapports sur une fuite présumée impliquant l’acteur de Georgie, Montana Jordan, ont refait surface. On parle ici d’une vidéo, qui a déjà été supprimée d’Internet, et qui montrerait la star au lit et portant un chapeau de cowboy, avant que la suite ne devienne plus explicite.

L’article continue après la publicité

cbs

Si les images ont depuis été effacées, certains fans se disent traumatisés et incapables de revoir l’acteur et son personnage comme autrefois. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont ainsi retrouvés pour pleurer ensemble leur innocence perdue : “Je ne pourrai plus regarder Georgie de la même manière“, déplore ainsi un fan sur Tik Tok, rejoint par un autre commentaire encore plus dramatique : “Georgie… Je ne peux juste plus te regarder“

L’article continue après la publicité

Sur Reddit, on retrouve davantage de sceptiques : “Avec le niveau actuel des deep fakes, je pars du principe que tout est faux jusqu’à preuve du contraire,” a ainsi affirmé un utilisateur du réseau social, qui compte d’autres spectateurs plus modérés, à l’image de cet internaute : “Ça n’a rien d’embarrassant, il est adulte, il a le droit de partager ce genre de vidéos avec le partenaire qu’il veut. Ce qui est gênant, c’est la ou les personnes qui diffusent ces vidéos sur les réseaux sociaux.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au moment de la rédaction de cet article, l’acteur Montana Jordan n’a pas commenté la fuite présumée.

Après la mort de George et la fin de la saison 7 de Young Sheldon, il semble de plus en plus probable que la nouvelle suite suivra le parcours de Georgie pour devenir le “Dr. Tire”, que Sheldon retrouve dans The Big Bang Theory.

Georgie & Mandy’s First Marriage commence le 17 octobre 2024. Et pour passer le temps – ou oublier momentanément le visage de Georgie –, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.

L’article continue après la publicité