Les fans de The Boys “fatigués” par cette idée reçue sur Homelander après Gen V

Les fans de The Boys se tournent vers les réseaux sociaux pour rétablir la vérité concernant une fausse idée reçue persistante perpétuée par les actions de Homelander dans Gen V.

Homelander (ou Le Protecteur en VF) s’est révélé être une menace terrifiante dans The Boys, et l’un de ses pouvoirs les plus emblématiques est probablement sa capacité à tirer des rayons lasers via ses yeux.

Mais il existe une idée reçue courante que les fans ont remarquée après une scène découverte dans Gen V, le spin-off de The Boys. Dans le final de la saison 1 de Gen V, on peut voir Homelander attaquer Marie Moreau avec son regard laser. Cependant, l’épisode se termine avec Marie qui a survécu à l’attaque, et qui est apparemment emprisonnée par Vought.

Cela a alors conduit à cette idée reçue, selon laquelle Marie est suffisamment puissante pour résister aux rayons lasers d’Homelander, et les fans sur le subreddit de The Boys en ont assez.

« Homelander peut littéralement contrôler son rayon », a déclaré un internaute dans une publication sur Reddit. « Est-ce que les fans regardent ça via TikTok ou quoi ???? »

Et cet internaute mécontent a raison. Nous avons vu Homelander utiliser ses rayons avec des intensités variables depuis le début de la série Prime Video. L’un des premiers exemples serait la saison 2 de The Boys, lorsqu’il utilise son pouvoir pour chauffer un flacon de lait maternel congelé laissé par la regrettée Madelyn Stillwell.

Nous le voyons souvent les tirer à pleine intensité, comme lorsqu’il tue un manifestant qui menaçait Ryan dans le final de la saison 3. Mais il y a aussi des moments où il fait preuve de retenue tout au long de la série.

Nous le voyons les utiliser avec précision dans certaines situations, pour chauffer une arme à feu ou traverser le crâne de quelqu’un. Nous avons également vu qu’il a suffisamment de contrôle pour les balayer en arc, comme lorsqu’il coupe un avion en deux au début de The Boys.

Et bien sûr, il y a le moment choquant dans l’épisode 4 de la saison 4, lorsqu’il tire un rayon à travers les organes génitaux de Marty. C’est un moment cruel, mais cela montre encore une fois à quel point Homelander peut contrôler sa capacité.

Concernant la scène en question dans Gen V, il est évident que Homelander visait à désarmer et capturer Marie plutôt que de la tuer. Étant donné les applications de ses pouvoirs que nous avons vues jusqu’à présent, il est raisonnable de supposer qu’il a utilisé un rayon suffisamment puissant pour la neutraliser sans que cela soit létal.

Les fans en sauront plus sur le sort de Marie lorsque la saison 2 de Gen V sortira en 2025. En attendant, voici tout ce qu’on sait sur la saison 5 de The Boys. Vous pouvez également consulter notre sélection de films et séries super-héroïques qui devraient plaire aux fans du genre.