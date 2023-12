Les fans de Squid Game s’en prennent à une joueuse après le Pont de Verre

Squid Game : Le défi a trouvé son nouveau grand vilain en la personne du joueur 278, nommé Ashley, qui a été qualifiée de “lâche” après une polémique sur l’épreuve du Pont de Verre.

Les épisodes 1 à 9 étant désormais disponibles sur Netflix, beaucoup de détails ont été dévoilés dans Squid Game : Le défi. Du jeu de billes “émotionnellement intense” à un joueur qui n’a pas reçu le meilleur traitement dans le jeu du Dalgona, le concours n’épargne personne.

Et même quand les caméras ne tournent pas, les participants ne sont pas à l’abri : les producteurs ont été accusés de négliger la sécurité des joueurs, certains concurrents parlant de conditions troublantes sur le plateau du jeu “1, 2, 3, soleil” et menaçant d’intenter un procès contre Studio Lambert, co-producteur de la série.

Et même les téléréalités peuvent avoir leurs protagonistes et antagonistes. Cette fois, l’affaire porte sur une des joueuses, considérées comme “la” méchante du lot d’épisodes 6 à 9 : la numéro 278, Ashley. Mais pourquoi lui a-t-on collé cette image ?

Les fans de Squid Game critiquent la “lâche” joueuse 278 après l’épreuve du Pont de Verre

Ashley, alias joueur 278, a été critiquée comme étant une “lâche“. La raison ? La jeune femme a eu peur et a refusé de jouer en équipe dans l’épreuve du Pont de Verre, une décision qui a conduit à la chute d’un autre joueur. Et malheureusement pour elle, le numéro 301 était l’un des favoris des fans de Squid Game : Le défi.

L’épreuve du pont consiste en le franchissement d’une passerelle composée de dalles de verre. Certaines sont piégées, le candidat qui se lance voit donc ses chances de l’emporter réduites à une sur deux. L’ordre de passage est déterminé en avance par une machine, mais les concurrents ont préféré se mettre d’accord sur une autre manière de fonctionner.

Plutôt que de laisser les joueurs subir plusieurs fois le hasard, il a été décidé que chaque participant testerait une dalle, et pas davantage. Mais la joueuse 278 a pris peur et n’a pas su avancer quand son tour est venu. Entre la pression du jeu et la peur d’échouer si près du but, Ashley est restée à sa place et a laissé les autres se risquer à sa place sur le pont.

Dans une voix off, Ashley commente : “Je suis perdue. Je ne me souviens pas avoir accepté“, parlant de la décision du groupe de choisir une dalle chacun.

Comme elle refuse de bouger, Trey (301) prend une décision rapide et saute sur la dalle suivante, mais choisit la mauvaise et est éliminé.

Il n’en fallait pas plus pour que sa décision suscite de vives réactions négatives en ligne. Problème : si la plupart des spectateurs se sont contentés de donner leur avis sans prendre en compte les conditions difficiles pour les candidats, d’autres sont allés plus loin dans le harcèlement.

Ce à quoi Ashley a répondu sur Instagram : “« Mais tu avais accepté blabla Équipe blabla dépassement blabla blabla » maintenant vous pouvez vous taire svp. Je n’ai jamais accepté cette mer*e, mais je suis montée là-bas et j’ai fait ce qui fonctionnait pour MOI ! Ces gens sont OBSÉDÉS par moi, il a fallu qu’ils viennent trouver mon compte pour ME dire leur opinion, parce qu’ils estiment que leur point de vue compte tellement !“

Ashley s’exprime face à la polémique de Squid Game : Le défi

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, elle a répondu plus en détail à la polémique. “Ça m’a vraiment contrariée“, a-t-elle dit, se référant à la décision des autres joueurs de prendre chacun un tour.

“Je suis sortie et j’ai dû m’éloigner, cherchant la production, et pendant ce temps, tout le monde a élaboré le plan pour dépasser la personne [devant eux après un saut]. (…) C’est un jeu pour 4 millions de dollars, il n’y a qu’un seul prix, une seule personne remporte le prix.“

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aurait fait si Trey lui avait demandé de le dépasser, elle a répondu : “J’aurais dit exactement la même chose. « Je vais rester là, et si quelqu’un d’autre veut se porter volontaire pour me dépasser, il peut le faire. » Car je n’étais pas obligée de le faire. J’aurais pu rester là et tout le monde aurait pu continuer son jeu. Trey n’avait pas besoin d’être éliminé. Trey n’avait même pas besoin de faire un saut supplémentaire.

“Une fois qu’il a été éliminé, je me suis retournée et j’ai dit, « F**k tout ça, vous allez tous m’aider. » Et devinez quoi, tout le monde a dû venir et commencer à me dépasser. De la même manière que tout le monde me regardait en disant que je n’avais pas fait ma part, lui aussi aurait pu se retourner vers eux et leur dire de le dépasser.“

“Ils essayaient d’être une équipe, de se tenir par la main et de faire passer 20 personnes sur le pont. Ça n’allait pas marcher. Je pensais à ce qui fonctionnait pour moi, car j’étais là pour moi. Je suis venue seule et je suis repartie seule.”

Alors que les fans sont toujours choqués par ce qui s’est passé dans l’épisode 8, Ashley est sereine à ce sujet. “Quelqu’un doit être le méchant, et ça tombe sur moi pour ne pas avoir fait un saut supplémentaire“, a-t-elle accepté.