Les fans se moquent de cette phrase de Kraven The Hunter après le trailer

La tagline “affreuse” de Kraven The Hunter est vivement critiquée par les fans de Marvel, et ils ont une bonne raison : elle leur rappelle l’absence de Spider-Man.

Enfin, après avoir reporté sa date de sortie qui était initialement prévue en 2023, une nouvelle bande-annonce pour le film Kraven The Hunter du SonyVerse a été dévoilée… et l’accueil est pour le moins mitigé.

Alors que certains spectateurs sont enthousiasmés par le fait que le film semble plus sanglant que Deadpool & Wolverine, certains fans de Marvel ont commencé à se moquer d’une citation sur l’affiche.

La tagline officielle de Kraven est “Les méchants ne naissent pas. Ils sont créés.” Mais, comme l’a souligné un internaute sur Reddit, “Je comprends qu’ils essaient de dire que c’est une histoire sur les origines d’un méchant, mais c’est juste une phrase affreuse, je pense.”

Kraven est apparu pour la première fois dans le comics The Amazing Spider-Man #15 (août 1964) en tant qu’homme riche et chasseur de gros gibier.

Contrairement aux méchants habituels de Spider-Man, Kraven utilisait des armes à feu, des arcs et des flèches pour tenter de capturer Spidey, car il considérait le héros comme le trophée ultime.

Cependant, dans le nouveau film, le personnage principal ne sera pas confronté à son ennemi des comics, mais à un autre rival de Spider-Man connu sous le nom du Rhino, un mercenaire russe capable de se transformer en un hybride humain-rhino comme on a pu le voir dans la nouvelle bande-annonce.

À cause de cela, les fans de Marvel ont contesté l’idée qu’il devienne un méchant, car il ne va pas affronter la personne qui l’a inspiré à devenir un méchant.

“Ils ont aussi oublié la nouvelle partie de ‘L’univers Spider-Man de Sony’, où nous faisons de plus en plus de films mettant en scène les méchants de Spider-Man sans avoir Spider-Man dans le film”, a commenté un fan sur le fil Reddit.

Un autre a écrit : “La tagline devrait être : ‘Où nous continuons à sortir des films mettant en vedette les méchants de Spider-Man pour conserver les droits sur ces personnages pendant que nous attendons que Marvel encaisse.'”

Kraven The Hunter sortira en salle le 18 décembre 2024. Pour en savoir plus sur les prochains films du Sony’s Spider-Man Universe, consultez notre guide sur Venom : The Last Dance. Vous pouvez également découvrir notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.