Les fans de House of the Dragon réclament ce changement pour la saison 3

Au milieu des réactions négatives face au final de la saison 2 de House of the Dragon, les fans ont une demande pour rendre la saison 3 “meilleure”, mais tout le monde n’est pas d’accord.

À la fin de l’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon, plutôt que d’offrir une conclusion sanglante et spectaculaire, cela pose les bases pour une future confrontation épique.

Tyland Lannister a formé une alliance avec Sharako Lohar, Aegon a fui Port-Réal, et plusieurs armées, dont celles des Lannister et des Stark, se préparent pour la bataille.

Mais plutôt que de montrer l’action, le final s’arrête. Et comme il n’y a pas d’épisode 9, les fans devront attendre pour découvrir ce qui se passera dans la saison 3 de House of the Dragon.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques, certains accusant le final d’être une “bande-annonce de 70 minutes” pour la troisième saison.

C’est pourquoi de nombreux fans réclament un changement pour améliorer la saison 3, à savoir faire revenir Miguel Sapochnik dans l’équipe.

Le producteur exécutif et réalisateur de Game of Thrones a été co-showrunner pour la saison 1 de House of the Dragon. Cependant, il a quitté le spin-off de Game of Thrones avant la saison 2, avec des rumeurs affirmant que cela était dû au fait que le studio n’avait pas permis à sa femme, Alexis Raben, de rester productrice.

Quoi qu’il en soit, les fans veulent son retour. Sur X/Twitter, un internaute a écrit : “Si Miguel Sapochnik était resté, la saison 2 aurait été bien meilleure, je pense. La saison 1 était géniale sous sa direction.”

Un autre a déclaré : “Quoi qu’il arrive avec la saison 3 de HOTD, ils doivent trouver un moyen de ramener Miguel Sapochnik pour réaliser une bataille ou deux. Je sais qu’il a dit qu’il en avait fini avec Thrones, mais sa vision a cruellement manqué cette saison. Payez-lui ce qu’il veut et faites-le revenir !”

“Miguel Sapochnik, es-tu ABSOLUMENT sûr que tu en as fini avec HOTD ? Es-tu sûr ?”, a ajouté un troisième, tandis qu’un quatrième a commenté : “Nous avons besoin que Miguel Sapochnik revienne.”

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec ce sentiment. Sur Reddit, un internaute a écrit : “Pourquoi les gens affirment soudainement que tous les défauts de la saison 2 sont dus au départ de Sapochnik ?

“Pratiquement toutes les plaintes que les gens ont concernant la saison portent sur la manière dont elle est écrite. Miguel Sapochnik n’est pas un scénariste ; il est réalisateur. Il aurait eu très peu d’influence sur les scénarios et la direction générale de l’histoire.”

Ils ont poursuivi en disant : “Les gars, sur les 75 épisodes de GoT, Miguel Sapochnik n’a réalisé qu’un total de quatre épisodes, dont aucun ne provient des quatre premières saisons, qui étaient les meilleures de la série.

“Et deux de ces quatre épisodes faisaient partie des pires de la série. Il n’est pas le messie de GoT que certains prétendent qu’il est.

“Je comprends que les gens cherchent des réponses pour expliquer pourquoi la saison 2 de HoTD a été si décevante, mais l’absence de Miguel Sapochnik n’est pas la réponse.

“Surtout quand la réponse plus évidente, logique et probable du double coup dur de la réduction de dernière minute de deux épisodes combinée à la grève des scénaristes nous saute aux yeux.”

