Les fans d’Ahsoka divisés par le refus de Dave Filoni de recast Thrawn

Dave Filoni a refusé de recaster Thrawn dans Ahsoka, arguant que la voix emblématique de Lars Mikkelsen est irremplaçable. Une décision qui a totalement divisé les fans de Star Wars.

Lars Mikkelsen a fait son grand retour en tant que Thrawn, le méchant Chiss au visage bleu, dans le sixième épisode de la série Ahsoka. Il défile aux côtés de ses Night Troopers à Peridea, prêt à bouleverser la suite des événements Star Wars.

L’équipe de la série a confirmé que l’intrigue reprend là où Star Wars Rebels s’est arrêtée. Selon Dave Filoni, c’est en quelque sorte la saison 5, mais en live-action et avec quelques changements.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, à l’exception de Thrawn, la grande majorité des personnages ont été recastés. Mais si Thrawn est si emblématique, qu’en est-il de la voix originale de la Jedi Ahsoka ?

Les fans d’Ahsoka affirment qu’Ashley Eckstein aurait dû être choisie pour la série en live-action

S’adressant à ET lors de la Star Wars Celebration en début d’année, Dave Filoni a déclaré qu’il s’agissait d’une “décision très réfléchie” de ramener Lars Mikkelsen dans le rôle de Thrawn. “C’était un très grand défi de trouver la voix… Finalement, cela m’a conduit à Lars et nous avons tous été très heureux de sa performance dans Rebels“, a-t-il déclaré.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En parlant avec John Favreau, je me suis dit : Il sera très difficile de battre Lars, parce que Lars est dans ma tête. C’est au son de sa voix que j’écris.

Je ne pourrais pas être plus heureux… Il est magnifique en bleu. Ce n’est pas le cas de tout le monde, donc c’est un facteur… C’est une chose unique que de donner vie à ce personnage“.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Si la performance de Mikkelsen dans le rôle de Thrawn a déjà été saluée, plusieurs fans ont demandé pourquoi Ashley Eckstein, la voix originale d’Ahsoka, n’était pas revenue pour la série live-action.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est tellement bizarre de dire cela à propos d’un acteur qui a joué le rôle pendant deux saisons tout en renvoyant Ashley Eckstein, qui a créé Ahsoka avec vous et l’a jouée pendant plus de 10 ans avant d’être remplacé par un fan cast populaire sur Internet“, a tweeté un internaute.

“Le niveau d’irrespect de la part de Filoni envers Ashley Eckstein est stupéfiant” écrit un fan. “Si j’étais Ashley Eckstein, Filoni ne pourrait se cacher nulle part“, a tweeté un troisième.

D’autres ont pris la défense de Filoni en soulignant qu’Ashley Eckstein avait récemment interprété le personnage dans Tales of the Jedi. “La façon dont certains parlent d’Ashley Eckstein ici, on pourrait penser que Filoni l’a virée sur-le-champ et lui a interdit de rejouer Ahsoka. Elle joue toujours Ahsoka ! Ashley n’était tout simplement pas la bonne personne pour l’incarner en live-action et ce n’est pas grave. Passons à autre chose“, écrit l’un d’entre eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est tellement bizarre de dire ça alors que Dave Filoni est toujours heureux de travailler avec Ashley Eckstein sur des projets animés comme Tales of the Jedi“, a tweeté un autre.

Les épisodes 1 à 6 d’Ahsoka sont disponibles dès maintenant sur Disney+.