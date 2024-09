Cet extrait “étrange” de Joker 2 avec la Harley Quinn de Lady Gaga divise les fans

Les fans ont enfin eu droit à un premier aperçu du très attendu Joker: Folie à Deux, mais personne ne sait vraiment quoi en penser après la diffusion d’un nouvel extrait du film.

Joker: Folie à Deux sera présenté en avant-première le 4 septembre au Festival international du film de Venise (aussi connu sous le nom de Mostra de Venise), soit à peine un mois avant sa sortie au cinéma.

Cela signifie que la promotion du film DC commence d’ores et déjà à s’intensifier, nous permettant ainsi d’en découvrir davantage sur cette suite considérée comme “l’un des films américains les plus audacieux” de la décennie.

Avant sa sortie imminente, le premier extrait officiel du film a maintenant fait son apparition sur les réseaux. Initialement partagé dans un communiqué de presse pour la Mostra de Venise, ce court extrait montre Lady Gaga dans le rôle de “Lee” Quinzel parlant à Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix.

Il s’agit d’une scène plutôt discrète, où Lee raconte la fin de Joker, avant que les deux personnages ne tentent de chanter une chanson, du moins jusqu’à ce qu’un gardien les fasse taire.

L’extrait de Joker: Folie à Deux suscite déjà des réactions assez mitigées de la part des fans. Beaucoup ne savent pas quoi penser du ton du film après avoir eu un premier aperçu du personnage incarné par Lady Gaga.

“Cette scène est si étrange, pourquoi le personnage de Gaga parle-t-il avec un détenu dangereux ?” s’interroge un internaute sur X/Twitter, tandis que d’autres comparent la performance de Gaga à quelque chose sorti d’un film d’épouvante.

Bien évidemment, les plus fervents d’entre eux ont déjà été conquis par ce court extrait, et certains fans essaient même d’interpréter la scène. De nombreux spectateurs restent convaincus que Harley Quinn, tout comme Sophie (incarnée par Zazie Beetz) dans le premier film, est une invention de l’imagination d’Arthur et qu’elle n’existe pas donc réellement.

Joker: Folie à Deux se déroule deux ans après le premier film de 2019, et montre Arthur Fleck à l’hôpital d’Arkham après être devenu un symbole accidentel pour les opprimés de Gotham.

Le film est en réalité une comédie musicale, avec plusieurs chansons originales et sous licence, bien que la majorité de la promotion semble minimiser cette dimension pour le moment.

En attendant la sortie de Joker: Folie à Deux sur grand écran, prévue pour le 2 octobre, voici tout ce qu’on sait sur la série The Penguin. Découvrez également si un troisième volet de la saga Joker est déjà prévu ou non, ou encore quel est cet indice sur cet ennemi culte de Batman qui est caché dans la dernière bande-annonce du film.