Explications du nouveau film Netflix, Le Remède à l’Oubli

Le Remède à l’Oubli a fait une entrée fracassante dans le top 10 des films de Netflix, très vite après sa diffusion le 27 septembre sur la plateforme de streaming. Intrigue, casting, on vous dit tout ce qu’on sait sur le film.

Ces dernières semaines ont été riches pour les abonnés Netflix. Après une attente interminable, la quatrième et dernière saison riche en émotions de Sex Education a enfin été dévoilée, mettant un point final aux histoires d’Otis, Maeve, Eric et Aimee.

Et les spectateurs n’en ont pas fini avec l’amour : Le Remède à l’Oubli propose son lot de mélancolie et d’émotions aux spectateurs de la plateforme.

De quoi parle Le Remède à l’Oubli ?

Selon le synopsis de Netflix, Le Remède à l’Oubli parle de médecine, de seconde chance, et de souvenirs : “Ayant perdu sa famille et sa mémoire, un chirurgien autrefois respecté se voit accorder une seconde chance quand il renoue avec une personne appartenant à son passé.“

Abandonné par sa femme, le docteur Rafal Wilczur est en effet victime d’une agression : il perdra la mémoire à la suite de ses blessures.

Le long-métrage adapte un célèbre roman polonais de Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Znachor. Le roman a déjà été adapté deux fois auparavant, par Michał Waszyński en 1937 (la même année que la sortie du livre) par Jerzy Hoffman en 1982.

Qui figure au casting du Remède à l’oubli ?

Le casting du long-métrage signé Michal Gazda comprend :

Leszek Lichota

Maria Kowalska

Ignacy Liss

Anna Szymańczyk

Izabela Kuna

Mikołaj Grabowski

Mirosław Haniszewski

Artur Barciś

Małgorzata Mikołajczak

Jarosław Gruda

Henryk Niebudek

Adam Nawojczyk

Leszek Lichota, qui incarne le professeur Rafal Wilczur, a confié à Netflix : “J’ai grandi avec cette histoire. Je me sens très privilégié d’avoir pu jouer un personnage aussi important pour la culture polonaise. Les drames d’époque sont toujours un défi, mais je pense que le réalisateur et l’équipe ont fait un travail formidable pour recréer l’esthétique du début du XXe siècle, une époque où l’honneur, l’éthique professionnelle, l’empathie et le romantisme étaient des valeurs importantes.“

Le réalisateur du film, Michal Gazda, a parlé de son côté du “privilège” de “pouvoir s’attaquer à ces légendes… mais aussi naturellement de relever un tel défi créatif. Nous jouons après tout avec l’archétype du mélodrame polonais.”

Magdalena Szwedkowicz, la productrice du remake, a également déclaré : “Je suis vraiment reconnaissante pour l’opportunité d’adapter le roman Znachor pour l’écran. C’est un investissement énorme pour lequel Netflix a montré une fois de plus qu’ils croient en les créateurs locaux, veulent les soutenir et promouvoir la culture polonaise. Netflix, en tant que partenaire, nous a fait confiance, nous a donné tous les outils nécessaires et a permis l’installation d’un environnement créatif nourrissant qui a rendu possible la réussite de ce projet.“

Est-ce qu’il faut regarder Le Remède à l’Oubli ou pas ?

Oui ! Du moins, si vous aimez les intrigues romantiques. Le long-métrage a reçu des critiques positives, même si elles restent pour le moment timides et encore trop peu nombreuses pour lui obtenir un score sur Rotten Tomatoes.

A Good Movie to Watch dit à son propos : “Znachor transpose l’histoire de 1937 dans le présent, emmenant une nouvelle génération à travers le voyage émotionnel de ce conte polonais tant chéri.“

But Why Tho ? a également écrit : “Lâchez tout ce que vous faites, connectez-vous sur Netflix et regardez Le Remède à l’Oubli dès maintenant… il se consume lentement sur plus de 120 minutes. Malgré ce que son résumé peut laisser penser sur le papier, c’est l’une des meilleures romances de 2023, et de loin.“

Le Remède à l’Oubli est disponible sur Netflix depuis le 27 septembre 2023.

