Pourquoi le nouveau film Alien s’appelle-t-il Romulus ? Explication du titre

Le nouveau film de la franchise Alien n’a pas choisi son nom par hasard : on vous explique tout ce que “Romulus” implique.

Au départ, il n’y avait qu’Alien de Ridley Scott : un titre simple, clair, tout autant que sa suite réalisée par James Cameron, Aliens, le retour. Le troisième opus signé David Fincher s’était contenté d’un Alien 3, et puis… les choses ont commencé à se corser avec le long-métrage de Jean-Pierre Jeunet, nommé pour l’occasion Alien, la résurrection.

Depuis, les différents films de la franchise Alien ont eu droit à des sous-titres différents pour se démarquer, abandonnant le système des numéros dans une chronologie diégétique devenue plus vaste. Ridley Scott a relancé la saga avec Prometheus, la suite a eu droit à Covenant, et le film de Fede Alvarez, sorti dans les salles le 14 août 2024, a reçu le titre Alien: Romulus. Mais pourquoi un tel nom ?

Attention : cet article contient des spoilers d’Alien: Romulus

Le dernier film Alien est intitulé Romulus pour deux raisons principales

En effet, Romulus doit son titre à deux raisons principales, mais les deux partent d’un même point : celui du mythe de Rémus et Romulus, les frères fondateurs de la cité de Rome.

Dans le film, une bande de jeunes prêts à tout pour quitter leur colonie minière accoste un complexe scientifique décommissionné par la compagnie Wayland-Yutani : l’infrastructure laissée à l’abandon en périphérie de leur planète possède deux laboratoires, “Remus” et “Romulus”.

Ces deux noms font appel au mythe des jumeaux fondateurs de Rome : selon les différentes sources, les origines des bébés varient, mais une chose reste immuable, à savoir le fait d’avoir été recueillis par une louve. Devenus adultes, les deux hommes se retrouvent et créent la cité de Rome, non sans débats houleux – et le meurtre de Rémus par Romulus à la clé.

Ainsi, au-delà du nom de la station scientifique, le titre d’Alien: Romulus possède une aura plus allégorique. Comme les jumeaux qui ont été recueillis et nourris par une louve, le but des scientifiques est de nourrir l’humanité d’un gène étranger (surnommé “Prométhée”), capable de la faire grandir et lui permettre par la suite de créer les bases d’une nouvelle espèce plus prospère. Car les colonies ont échoué à créer des lieux propices à la vie, et les êtres humains n’évoluent pas assez rapidement pour avoir une chance de survivre en l’état.

On peut également faire le lien entre les jumeaux, et Rain et Andy qui se considèrent comme frère et sœur malgré leurs différences, la première étant une humaine et le deuxième un androïde.

Mais contrairement aux jumeaux romains qui se disputent quant à la localisation de Rome, Rain et Andy font le choix de prendre le risque d’aller ensemble dans le système Yvaga dans le final d’Alien: Romulus… si tant est que la planète idéale qu’ils recherchent existe réellement.