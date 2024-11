Explication et théories d’Arcane Saison 2 Partie 2 – Viktor, Isha, Ekko…

Les épisodes 4, 5 et 6 d’Arcane Saison 2 sont sortis, et les fans en ont eu pour leur temps avec des révélations et retournements de situation à la chaîne. Voici tout ce que vous devez savoir pour pleinement comprendre les événements dramatiques du dernier épisode.

Bien qu’elle contienne quelques moments tout bonnement cauchemardesque – dédicace à la Rose Noire – cette deuxième partie de la S2 est avant tout à placer sous l’égide de la réunion… et même de la guérison.

L’article continue après la publicité

Résumé des épisodes 4, 5 et 6 de la Saison 2 d’Arcane

Cette section spoile la Partie 2 d’Arcane Saison 2.

Vi et Jinx se retrouvent enfin. Alors que l’aînée noie sa colère et sa tristesse dans l’alcool et les combats urbains, la cadette est devenue, malgré elle, l’icône des révolutionnaires de Zaun et la mère de substitution de la petite Isha. Mettant de côté leurs différends, les deux sœurs se lancent dans une quête commune pour retrouver Vander. Ce dernier, bien qu’il ait causé des ravages en s’échappant de la prison de Stillwater, reconnaît ses filles. Elles se hâtent alors de trouver un remède à ses démons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Netflix

À Piltover, Caitlyn a pris les rênes en tant que Commandante. Ambessa, dans l’ombre, agit comme Générale pour rétablir la paix dans la cité, bien qu’il soit évident qu’elle sert surtout ses propres intérêts. Ses conflits avec la mystérieuse Rose Noire affectent même sa fille Mel, qui passe ces trois épisodes dans un cachot aussi esthétique qu’humide.

Impressionnée par le carnage de Vander à Stillwater, Ambessa profite de l’emprisonnement de Singed, créateur du monstre, pour le recruter et mettre la main sur cette arme vivante. Singed, peu scrupuleux, accepte et prépare un gadget pour traquer Vander.

L’article continue après la publicité

Netflix

Les épisodes sont riches en révélations. On découvre que Singed, banni de l’académie pour ses pratiques douteuses, poursuit un projet ambitieux : vaincre la mort, en particulier celle de sa fille. Un autre coup de théâtre concerne la parenté de Mel. Il semblerait qu’elle soit le fruit d’une union cachée entre Ambessa et un homme de Basilich. Cette liaison expliquerait l’acharnement de la Rose Noire sur la famille Medarda.

L’article continue après la publicité

Une dernière révélation concerne le lien profond entre Vander, Silco, et une jeune femme enceinte qui n’est autre que la mère de Vi et Powder. On apprend que ces deux hommes, devenus ennemis, étaient très impliqués dans la vie des fillettes, pour lesquelles ils se sont jurés de rendre Zaun plus vivable.

L’article continue après la publicité

Netflix

L’épisode 6 se termine dans un climax dantesque, faisant passer les spectateurs du paradis aux enfers. Afin de soigner Vander, nos deux sœurs rendent visite à Viktor. Vénéré comme un messie dans une communauté des bas-fonds, le “Héraut des Machines” utilise ses impressionnantes facultés Hextech pour soigner tous les malheureux qui le rejoignent. Et même si le cas de Vander semble presque désespéré, Viktor parvient petit à petit à faire ressortir l’humain derrière le monstre.

Mais c’était évidemment sans compter sur Ambessa et Singed, qui mettent en place un plan afin de récupérer leur arme vivante. Fort heureusement, Vi retrouve Caitlyn à temps, et les deux amoureuses ficellent en vitesse un plan pour stopper la Générale et le scientifique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que le combat paraissait sur le point de s’engager dans la communauté de Viktor, le monde bascule. Jayce, ressorti des méandres du générateur Hextech corrompu, est déterminé à tuer Viktor. À travers les visions de l’inventeur, on devine qu’il a pressenti les conséquences abominables qu’auraient les actions de Viktor sur le monde. Jayce s’infiltre dans la communauté, et tue son ami de sang-froid.

Netflix

Suite à ce coup de tonnerre scénaristique, tous les fidèles de Viktor, largement modifiés par l’Hextech, meurent. Fortement impacté, Vander perd totalement le contrôle, et s’attaque aussi bien à ses ennemis qu’à ses propres filles. Afin de sauver les deux sœurs, la petite Isha conclut l’arc 2 en empruntant le pistolet de Jinx. Elle le surcharge de billes Hextech, fonce sur Vander, et déclenche une puissante explosion qui pourrait bien avoir emporté la fillette, le monstre… et d’autres encore ?

L’article continue après la publicité

Netflix

Explications et théories

Cette section spoile la Partie 2 d’Arcane Saison 2, et présentent des théories principalement fondées sur le lore de League of Legends.

L’article continue après la publicité

Pourquoi Jayce tue Viktor ?

La motivation précise de Jayce n’est pas clairement détaillée. Néanmoins, on constate aisément d’après les visions de l’inventeur et la panique qui l’habite que ce qu’il a vu au sein du générateur Hextech l’a bouleversé.

Netflix Salo vu par Jayce dans l’épisode 5

L’une des théories les plus populaires – et les plus pessimistes – estime que les actions de Viktor auraient tout bonnement pu faire s’abattre le Néant sur le monde. Cette théorie imagine que la combinaison du Shimmer, potentiellement prélevé sur des plantes touchées par le Néant, allié à la technologie Hextech, créeraient les conditions de l’arrivée du Néant.

L’article continue après la publicité

Pour rappel, Viktor a fait usage du Shimmer lors de l’utilisation du Cœur Hextech, afin que son corps puisse s’adapter à une transformation brutale.

L’article continue après la publicité

L’argument le plus convaincant de cette théorie est tout simplement visuel. En effet, il est difficile de ne pas voir certaines ressemblances entre les visions chaotiques du Cœur Hextech et les illustrations en rapport au Néant dans d’autres œuvres de Riot Games.

Si le motif du meurtre de Viktor par Jayce semble donc très clairement lié à ce que l’Hextech pourrait devenir, la manière donc Jayce en a été informé reste incertaine. Pour certains fans, il a eu des visions du futur. Pour d’autres, il a vécu cette évolution abominable sur un autre plan.

L’article continue après la publicité

Viktor est-il vraiment mort ?

Pour répondre à cette question, mieux vaut déjà être au clair sur qui est Viktor… et ce n’est pas aussi évident qu’il y parait. Depuis que Jayce l’a fait fusionner avec le Cœur Hextech pour le sauver, Viktor est-il encore vraiment Viktor ?

L’article continue après la publicité

Tout laisse pourtant à penser que le personnage continuera d’exister, d’une façon ou d’une autre. En effet, on attend toujours de voir le Héraut des Machines tout en métal, comme on le connait dans League of Legends. Des clins d’œil à ce futur ont d’ailleurs été dispersés ci et là dans Arcane. Lorsque Jayce attend que son ami se réveille de sa stase, il est emmitouflé dans ce qui ressemble à la cape de Viktor version LoL. Plusieurs éléments de la tenue de Jayce dans les derniers épisodes se retrouvent également dans l’armure du Héraut des Machines.

L’article continue après la publicité

Netflix

Alors qui sera Viktor ? Le scientifique qu’on a tous adoré, ramené à la vie dans une machine ? Le Cœur Hextech, qui aurait survécu ? La question de son identité et du moyen de son retour devront attendre encore un peu.

Qui est le Docteur Reveck, la véritable identité de Singed ?

Caitlyn a dévoilé la véritable identité de Singed durant cet arc 2, et le fait que notre bon vieux scientifique soit le Docteur Reveck dévoilé immédiatement l’identité de sa fille : Orianna.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Netflix

En effet, Reveck est le créateur – et le père – d’Orianna dans l’univers de Runeterra. Tout laisse donc à penser qu’il trouvera dans les prochains épisodes un moyen de transférer l’esprit de sa fille défunte dans un corps mécanique.

Qui est vraiment Isha ?

Il est probable que Isha soit un personnage original, et pas un champion de League of Legends. Mais la petite orpheline qui suit Jinx comme son ombre a fait craquer de nombreux fans d’Arcane, qui se sont naturellement demandé si la fillette ne cachait pas quelques secrets.

L’article continue après la publicité

La théorie la plus populaire explique qu’Isha serait en réalité le champion Zeri. Mais si Zeri vient effectivement de Zaun et partage l’hyperactivité et quelques traits physiques avec Isha , les similitudes s’arrêtent là.

L’article continue après la publicité

Netflix

En effet, Zeri est censée avoir à peu près le même âge que Jinx et Ekko, et il est très peu probable que Fortiche et Riot Games aient tordu ainsi leur lore pour faire rajeunir un personnage de dix ans.

L’article continue après la publicité

Où sont Ekko et Heimerdinger ?

Piégés dans le générateur Hextech avec Jayce au depuis l’épisode 3, Ekko et Heimerdinger sont les grands absents de ces épisodes 4, 5 et 6 de la Saison 2 d’Arcane. À en juger par l’état dans lequel Jayce est revenu, on est en droit de penser que les deux compères seront également bien différents à leur retour.

Netflix

Si personne ne sait vraiment où ils sont, c’est sur l’impact de leur retour que les fans préfèrent théoriser. Le personnage d’Ekko, notamment, pourrait prendre une tout autre dimension.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, ce champion League of Legends est capable d’utiliser sa technologie Z-Drive pour revenir dans le temps. L’une des théories les plus alléchantes pour l’épisode 7 explique qu’Ekko pourrait avoir acquis cette technologie pendant son périple sur un autre plan, et pourrait l’utiliser pour revenir avant les événements dramatiques de l’épisode 6. Ainsi, il pourrait éventuellement sauver toutes les victimes de la tragédie déclenchée par la mort de Viktor et le sacrifice d’Isha.

Préparez vos prédictions en attendant de voir si la partie 3 – et son final XXL – va concrétiser ces théories passionnantes sur la dernière saison d’Arcane.