Que sont les Xénomorphes dans Alien ? Leurs origines expliquées

La franchise Alien fait son grand retour avec Alien : Romulus, ramenant les Xénomorphes sur le devant de la scène.

Après un retour dans le passé avec les derniers projets faisant office de préquels à la saga, que ce soit avec Prometheus (2012) ou Alien : Covenant (2017), la franchise Alien revient à ce qui fonctionnait avant avec Romulus. Situé chronologiquement entre Alien, le huitième passage (1979) et Aliens, le retour (1986), ce nouvel opus promet de ramener la terreur pure qui définissait si bien les premiers films.

Cela inclut bien évidemment le retour des fameux Xénomorphes, la race extraterrestre qui a hanté la série de films depuis ses débuts. Et alors qu’ils existent depuis plus de 40 ans maintenant, ces créatures cauchemardesques restent toujours aussi mystérieux.

Maintenant qu’Alien : Romulus a débarqué dans nos cinémas, il est donc grand temps de faire un point sur tout ce que nous savons sur les Xénomorphes et sur leurs origines.

Sommaire

D’où viennent les Xénomorphes ?

Les véritables origines des Xénomorphes sont inconnues, mais plusieurs théories existent, notamment l’idée qu’ils ont été créés par David.

20th Century Studios

Le lieu d’origine le plus proche que nous connaissons est Xenomorph Prime, qui apparaît dans quelques comics et dans le jeu vidéo Aliens vs. Predator. Cependant, la partie canon de ces projets est contestée, et la planète n’a jamais été montrée ou mentionnée dans un projet canon.

Dans les histoires où elle apparaît, Xenomorph Prime est décrite comme une planète extrêmement hostile, et les Xénomorphes seraient en réalité une espèce envahissante. En prospérant, les Xénomorphes ont commencé à évoluer en plusieurs variétés et ont fini par dominer la planète.

Une théorie ultérieure, soutenue par le réalisateur du film original, Ridley Scott, propose que les Xénomorphes sont en réalité une espèce conçue. Les films de science-fiction Prometheus et sa suite, Alien : Covenant, suggèrent que les Xénomorphes ont été créés par David, interprété par Michael Fassbender, qui aspirait à créer un organisme “parfait”.

La théorie des Ingénieurs

20th Century Studios

La partie la plus mystérieuse de la saga Alien concerne probablement les Ingénieurs, des êtres extraterrestres géants qui sont intrinsèquement liés aux Xénomorphes. Cependant, une théorie les relie à la création des Xénomorphes.

La théorie propose que les Ingénieurs ont utilisé les Xénomorphes à des fins précises, en tant qu’arme ou dans le cadre d’une expérience. Quelque chose a causé la libération des Xénomorphes, et les Ingénieurs n’ont pas pu les contrôler.

Cela a conduit à l’abandon de vaisseaux des Ingénieurs remplis d’œufs de Xénomorphes, comme celui vu dans le premier film Alien, sur diverses planètes. Les œufs ont fini par éclore et donner naissance aux Xénomorphes.

Pouvoirs et faiblesses des Xénomorphes

Les Xénomorphes sont des superprédateurs, ayant évolué pour devenir les chasseurs ultimes. Ils sont suffisamment rapides pour esquiver les tirs, assez forts pour déchirer un être humain, et suffisamment résistants pour survivre dans l’espace sans protection.

Leur caractéristique la plus notable est sans doute leur sang acide, qui pose un véritable problème logistique dans les films. Ce sang peut traverser n’importe quoi et, à un moment donné dans Alien, menace même de percer la coque du Nostromo.

Cependant, les Xénomorphes sont loin d’être invulnérables. Ils semblent très sensibles au feu (surtout sous forme d’œufs), et un fusil à impulsions peut les déchiqueter. Ils semblent également avoir une intelligence limitée, car ils peuvent être évités et trompés.

Cycle de vie complet des Xénomorphes

20th Century Studios

Le cycle de vie des Xénomorphes est controversé, car il semble y avoir deux branches distinctes.

Dans le film Alien original, il y a un seul Xénomorphe qui grandit à partir d’un œuf implanté dans un hôte par un Facehugger, lui-même éclos d’un œuf massif. Bien que les scènes aient été supprimées, il est sous-entendu que le Xénomorphe se reproduit de manière asexuée, transformant ses victimes en œufs, qui évoluent à leur tour en Facehuggers.

Cependant, Aliens, le retour a largement abandonné cette idée. Il établit la présence d’une Reine Xénomorphe, une immense créature extraterrestre vue en train de pondre les œufs de Facehugger.

Aujourd’hui, la théorie acceptée est que les deux sont valides. Bien que les Xénomorphes se reproduisent idéalement via des œufs pondus par la Reine, des ruches plus petites ou des Xénomorphes solitaires ont la capacité de se reproduire de manière asexuée.

Explication des Reines Xénomorphes

Tout comme les Xénomorphes eux-mêmes, la nature des Reines n’est pas très claire.

20th Century Studios

Il semble qu’elles naissent de chestbursters uniques implantés par les soi-disant “Royal Facehuggers”. Cependant, la plupart des détails à ce sujet proviennent de la version longue d’Alien 3 (officiellement baptisé Assembly Cut), et son côté canon est remis en question.

Il est clair que Ripley a un embryon de Reine chestburster en elle tout au long du film, et le chestburster qui émerge de sa poitrine semble légèrement différent dans sa conception par rapport au chestburster standard.

Cependant, étant donné la manière dont fonctionnent les autres cycles de reproduction des Aliens, il existe également des spéculations selon lesquelles une Reine évolue plutôt qu’elle n’éclot.

Les Reines sont beaucoup plus grandes que les Xénomorphes standard et semblent aussi plus intelligentes. Celle qu’on a pu voir dans Aliens, le retour semble comprendre la menace de Ripley de détruire ses œufs. Cependant, elles restent incroyablement hostiles, comme on le voit lorsque la Reine choisit d’ignorer cette menace pour envoyer un chestburster après elle.

Alors que le Xénomorphe est basé sur le travail de H.R. Giger, la Reine a été principalement conçue par le réalisateur de Aliens, le retour, à savoir James Cameron, comme une mesure de réduction des coûts pour le film.

Les Xénomorphes peuvent-ils survivre et respirer dans l’espace ?

20th Century Studios

Les Xénomorphes semblent capables de survivre dans l’espace, mais les informations à ce sujet restent limitées.

À plusieurs reprises dans les films Alien, un Xénomorphe se retrouve à l’extérieur d’un vaisseau spatial. Le manque d’oxygène et les températures glaciales ne semblent pas les affecter beaucoup.

L’exemple le plus notable se trouve dans le premier film Alien, lorsque Ripley expulse le Xénomorphe de la capsule de sauvetage. Il semble bien se porter jusqu’à ce qu’elle allume les moteurs, qui l’incinère et l’envoie dans le vide spatial.

Les Xénomorphes ont-ils des yeux ?

20th Century Studios

Bien évidemment, les Xénomorphes peuvent voir, mais ils ne semblent pas avoir d’yeux physiques tels que nous les concevons. Dans les coulisses, c’était une idée de Giger, qui pensait que cela les rendrait plus menaçants si l’on ne savait pas où ils regardaient.

Cette conception a rendu l’idée que les Xénomorphes aient des yeux quelque peu controversée. Certaines représentations du Xénomorphe révèlent un crâne humain sous la carapace extérieure, en particulier dans les statues, les figurines et les matériaux supplémentaires.

Existe-t-il un langage Xénomorphe ?

20th Century Studios

Les Xénomorphes semblent communiquer par divers sifflements et grognements, ils disposent donc clairement d’une forme de langage. Cependant, il semble peu probable que ce soit quelque chose qu’un humain puisse comprendre, surtout étant donné le peu que nous savons sur l’espèce Xénomorphe.

Un détail intéressant est que les Xénomorphes pourraient avoir une forme de mimétisme. La fin coupée du film Alien aurait vu le Xénomorphe imiter le capitaine Dallas dans un enregistrement après avoir massacré l’équipage du Nostromo, y compris Ripley. Étant donné que cette fin a été coupée, il est peu probable que cette capacité soit considéré comme étant canon, mais elle n’est pas impossible.

Pourquoi les Xénomorphes détestent-ils les humains (et tout le monde) ?

20th Century Studios

Il n’y a pas de raison spécifique établie quant à la haine des Xénomorphes envers les humains. Celui dans Alien, par exemple, est censé agir principalement par peur, car il était désorienté après sa naissance.

Cependant, un indice pourrait se trouver dans Alien: Isolation, sorti en 2014. Au cours du jeu, les joueurs rencontrent un personnage nommé Marlow. Il explique que les Xénomorphes semblent ne tuer les humains que parce qu’ils les perçoivent comme une menace pour leurs ruches.

Nous voyons quelques indices dans les films suggérant que les Xénomorphes agissent uniquement par instinct de préservation. Par exemple, le Xénomorphe arrête immédiatement son attaque sur Ripley dans Alien 3 lorsqu’il réalise qu’elle est l’hôte du chestburster de la Reine.

Les autres espèces d’Alien dans les films

20th Century Studios

Bien que la franchise s’appelle Alien, il n’y a pas beaucoup d’autres espèces. Les principaux extraterrestres de la série de films sont les Xénomorphes, mais quelques races différentes existent dans l’univers.

La plus notable est celle des Ingénieurs, anciennement appelés Space Jockeys. Ils apparaissent pour la première fois dans Alien, le huitième passager sous la forme d’un cadavre massif et desséché découvert par l’équipage du Nostromo. Nous en apprenons davantage sur eux dans Prometheus et Alien : Covenant.

Les préquels introduisent également deux proches parents des Xénomorphes : le Néomorphe et le Protomorphe.

20th Century Studios

Le Néomorphe apparaît pour la première fois dans Covenant, et son cycle de vie est un peu différent de celui des Xénomorphes. Plutôt que d’imprégner les gens via des Facehuggers, ils infectent les gens via des spores libérés par des sacs d’œufs.

Ils n’émergent pas nécessairement des gens de la poitrine non plus : dans le film, l’un d’eux sort du dos d’un homme, tandis qu’un autre glisse de la bouche d’un homme, détruisant son cou dans le processus. Ils ont également une apparence différente, avec une peau grisâtre, des pointes sur le dos, et une bouche plissée.

Le Protomorphe est un peu plus controversé. Il s’agit techniquement d’un Xénomorphe, mais son anatomie et son comportement présentent quelques différences notables : lorsqu’il naît (beaucoup plus rapidement que le cycle de vie d’un Xénomorphe), il est capable de se tenir debout et semble être complètement développé ; il semble être encore plus rapide que l’alien original ; et il est plus musclé que son homologue Xéno, avec des tubes dorsaux plus longs également.

L’autre race extraterrestre notable de la franchise est celle des Yautja, également connus sous le nom de Predators. Les franchises Alien et Predator ont teasé des connexions bien avant la sortie d’Alien vs. Predator au cinéma, bien que maintenant les Xénomorphes soient établis comme la “proie ultime” et soient chassés de manière quasi religieuse.

Maintenant que vous en savez plus sur les Xénomorphes, découvrez s’il y a une scène post-générique à la fin d’Alien : Romulus, ou encore pourquoi Ian Holm est dans le nouveau film de la saga.

